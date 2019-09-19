Удорская глубинка – «тупик цивилизации», здешние жители чувствуют себя «отшельниками»

Дороги — больное место Удорского района. А самыми труднодоступными считаются села по реке Вашка. О дорожных мытарствах местных жителей «Трибуне» рассказал уроженец удорского села Чупрово Николай Екимов. Ныне он живет в Зеленце, но каждое лето ездит в родное село, добраться до которого очень трудно.

Довезет, если повезет

От райцентра до деревни Малая Пучкома пассажиров возит рейсовый автобус. Расстояние — 180 километров, цена билета — 500 рублей. Но в буквальном смысле крупно не везет тем, кому надо дальше — в Муфтюгу, Чупрово и Коптюгу, ибо возле Малой Пучкомы цивилизация заканчивается.

Далее надо перебраться через речку Пучкома, и пассажиры с багажом идут по длинному, узкому деревянному мостику, а потом своим ходом — два километра до берега Вашки. Там лодочник-частник переправляет их через реку, это обходится в 300-350 рублей «с носа». Затем путь лежит до села Чупрово, куда идет частный УАЗ-«буханка», обычно под завязку набитый людьми. Пассажирам нужно проехать 28 километров и заплатить за это еще 400 рублей.

Но хуже всего тем, кто живет в Коптюге. От Чупрово туда ехать еще 9 километров да второй раз переправляться через Вашку. Таким образом билет в одну сторону обойдется чуть ли не в полторы-две тысячи рублей, а уж сколько надо сил и здоровья — не сосчитаешь.

«Малая земля»

Рейсовый автобус до Малой Пучкомы ходит по средам и субботам. Но расписание автобуса не совпадает с расписанием поезда Кослан—Сыктывкар. Не успел — придется двое суток жить в гостинице Усогорска, а это еще две тысячи рублей. Выходит, добраться хотя бы до райцентра (не говоря уже о Сыктывкаре и Москве) — многим не по карману.

Предприниматели, которые держат торговые точки в селах Вашкинского куста, имеют уйму проблем с доставкой товара, который приходится многократно перегружать и перевозить разными видами транспорта. В итоге конечная цена товара становится неподъемной для покупателя.

А каково жителям здешних мест в распутицу, в половодье, когда перестают работать паромные переправы? Вот и получается, что люди, живущие в Большой Пучкоме, Муфтюге, Чупрово и Коптюге, отрезаны от цивилизации. Малая родина вашкинцев превратилась в «малую землю».

Выжить в этих местах трудно. Работы нет, а если имеется небольшое сельхозпредприятие (фермерское хозяйство, кооператив), то его несчастный владелец испытывает проблемы с реализацией товара. Как его вывезти?

Средневековье XXI века

300 лет назад, после реформы патриарха Никона, в эти места бежали старообрядцы, скрывавшиеся от властей. «С тех пор мы продолжаем жить как в средневековье», — говорят нынешние обитатели этих мест.

А ведь в советское время здесь было регулярное автобусное сообщение, а по маршруту Кослан—Чупрово в межсезонье даже летал вертолет.

Самый трудный участок дороги сегодня — Чупрово—Большая Пучкома—Важгорт. Грунтовка идет вдоль реки, порой по самому берегу Вашки. Берег осыпается, а вместе с ним «уходит» и дорога. Четыре года назад на опасном участке по торфяному болоту дорожники соорудили трехъярусный настил. Старожилы отнеслись к такому новшеству скептически и, увы, оказались правы. Весной настил превратился в настоящую дамбу, забитую буреломом…

«Жители СП «Чупрово» (дер. Муфтюга, дер. Коптюга, всего 348 чел.) из-за бездорожья не могут выехать в районный центр и в участковую больницу в СП «Важгорт». С таянием снега участок грунтовой дороги Усогорск—Благоево—Чупрово от м. Потшкос до дер. Выльгорт протяженностью 7 км находится в непроезжем состоянии…» — жаловались вашкинцы еще в 2018 году.

Дороги нет и не будет

Весной 2019 г. Николай Екимов обращался с заявлением в прокуратуру Удорского района и в Минстрой Коми с просьбой решить проблему бездорожья. Увы, ответы, которые он получил, не внушают оптимизма.

Так, прокуратура сообщает, что, по информации директора АО «Коми дорожная компания», экономическая целесообразность организации участка для проведения работ в селе Чупрово по содержанию и ремонту дороги отсутствует. Кроме того, это тупиковый участок автодороги…

Решение вопроса о строительстве круглогодичной автодороги Важгорт—Чупрово входит в компетенцию Правительства РК.

По состоянию на 1 января на дороге Усогорск—Благоево—Чупрово расположено 16 капитальных мостов, из них только один в удовлетворительном состоянии.

Предоставление транспортных услуг — это вопрос муниципальной власти. С января по апрель автобус ходит от Кослана до Чупрово, в летний период пассажиры по данному направлению (слова «дорога» нет — Ред.) добираются самостоятельно. Причиной отсутствия регулярного автобусного сообщения является непроезжее состояние дороги Важгорт—Чупрово, поскольку один из участков размывает паводковыми водами…

Автобус повышенной проходимости на базе машины ГАЗ-66 администрация сельского поселения «Чупрово» приобрести не имеет возможности в связи с дотационностью бюджета, однако главой поселения запрошена дополнительная финансовая помощь…».

И что уж совсем грустно: «Участок Чупрово—Коптюга в реестре государственного или муниципального имущества не числится… таким образом является бесхозяйным имуществом».

Ответ, полученный пенсионером Екимовым из Минстроя, был столь же печальным. Вкратце смысл его в том, что серьезные мероприятия по капитальному ремонту или строительству… в Адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2019-2021 гг. не включены.

Другими словами, власть ничего делать не намерена и даже не обещает. Дескать, «экономически нецелесообразно». Возможно, с точки зрения чиновников, существование на белом свете самих вашкинцев тоже «нецелесообразно». Вот когда они совсем вымрут, исчезнет и дорожная проблема. И некому будет писать жалобы, беспокоя начальство.

Людмила КУДРЯШОВА.