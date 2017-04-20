Удорская трагедия: в автокатастрофе пострадали десятки пассажиров

В минувший понедельник на лесной дороге столкнулись автобус и автобульдозер. В жуткой аварии — огромное число пострадавших — 43 пассажира, водитель погиб на месте.

17 апреля в Удорском районе на трассе Кослан—Усогорск тяжелый грузовик «Урал» с навесным оборудованием для очистки снега врезался в пассажирский автобус. Острый стальной скребок, как консервный нож, разрезал автобус от водительского кресла до середины салона…

Поначалу пресс-служба Минздрава региона сообщала, что количество пострадавших в ДТП составило 24 человека. Из них 17 человек обратились за помощью в Усогорскую центральную районную больницу. Еще трое — в реанимации, среди них — четырехлетняя девочка.

Спустя некоторое время ведомство сообщило уже о 37 пострадавших: 19 из них на амбулаторном лечении, 18 — госпитализированы, трое находятся в реанимации, а 15 — в отделении хирургии. Особенно пострадали четырехлетняя девочка и ее отец, которые находятся в республиканской больнице.

Потом появилась информация о том, что шестеро пострадавших в аварии доставлены в Сыктывкар бортом санавиации.

И только к концу недели стало известно, что в аварии пострадало 43 человека. Для Удорского района это неслыханная трагедия.

За пациентами стационаров установлено круглосуточное наблюдение врачей. По факту произошедшей катастрофы возбуждено уголовное дело.

Случившееся стало предметом разбирательств на самом высоком уровне. Руководитель Минпрома региона Николай Герасимов заявил, что удорская авария имеет две стороны. Экспертные оценки показывают, что водитель автобуса не нарушал правила дорожного движения, но при этом автобус был в два раза перегружен людьми, причем половина пассажиров ехала стоя.

Фото Комиинформ.