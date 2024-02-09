Уехал лучший? Ну и ладно! Спортивные функционеры Коми не проявили интереса к талантливому хоккеисту

Год назад сыктывкарский хоккеист Арсений Новокшенов был признан лучшим нападающим страны в своем возрасте. И сегодня его игрой восторгаются болельщики, но только уже не у нас, а в далеком городе Кемерово.

В январе 2023 года в Красноярске на финальном этапе всероссийского турнира «Плетеный мяч» среди мальчиков 2011-2012 года рождения сыктывкарский «Строитель» занял восьмое (последнее) место. Но этот факт никак не повлиял на мнение специалистов, признавших Арсения Новокшенова нападающим номер один среди своих сверстников.

«Новый Ломанов»

В 1976 году юные хоккеисты из столицы Коми в том же возрасте, что и Арсений, стали победителями всесоюзного турнира «Плетеный мяч». Лидеры той команды Алексей Другов, Сергей Морозов, Игорь Глубоков, другие игроки затем выступали за молодежную сборную СССР, долгие годы играли за главную команду Коми – сыктывкарский «Строитель».

Это были яркие «звездочки», но не настолько яркие, чтобы о них говорили как о будущем русского хоккея. Поэтому появление Арсения Новокшенова – это уникальный случай и большая удача для Республики Коми. Арсений, воспитанник известного сыктывкарского тренера Сергея Камбалова, по мнению специалистов, очень перспективный игрок. Уже сейчас его по таланту сравнивают с Сергеем Ломановым, который своей игрой удивлял весь спортивный мир.

Красиво поговорили

В 2022 году сыктывкарский «Строитель» попал в ситуацию, когда не было ни финансовых возможностей, ни качественного подбора игроков, чтобы играть в Суперлиге русского хоккея. Было принято решение выступать в Высшей лиге, где в основном представлены резервные составы команд из Суперлиги.

А еще тогда много говорилось о том, что понижение статуса – это лишь временное явление. Ставка будет делаться не на дорогостоящих легионеров, а исключительно на местных хоккеистов, которые со временем вернут Сыктывкару и Республике Коми статус одного из основных центров развития русского хоккея в стране.

То есть появление Арсения Новокшенова как раз вписывается в эту красивую концепцию. Только, судя по тому, как разворачивались события после того памятного турнира в Красноярске, пафосные речи о возрождении хоккея с мячом в Коми оказались пустым звуком.

Парень «просто в шоке!»

Арсений Новокшенов теперь успешно играет за команду из Кемерово, которая на прошлогоднем турнире заняла первое место.

Его семье на новом месте предоставили трехкомнатную квартиру, отца пригласили работать в систему кемеровского «Кузбасса» – главной команды региона.

Мать Арсения Елена недавно приехала из Кемерово, пока по ряду причин она не собирается менять сыктывкарскую прописку, но это лишь дело времени. По ее словам, главное, что на новом месте Арсению все нравится – и стадион, и школа, и город, и ребята, с которыми он учится и играет: «Он просто в шоке от новой обстановки!»

Одним больше, одним меньше…

Были ли со стороны наших спортивных функционеров попытки отговорить семью Новокшеновых от переезда в Кемерово? Елена на эту тему высказалась хоть и дипломатично, но весьма доходчиво. Смысл такой: чиновники от спорта не проявили интереса к самому факту переманивания юного спортсмена из Сыктывкара в Кемерово. Дескать, одним больше, одним меньше, какая разница?

По словам Анатолия Соловьева, который более 20 лет проработал начальником команды «Строитель» (с 1983 года), есть основания предположить, что об отъезде Арсения не был проинформирован президент клуба «Строитель», глава Коми Владимир Уйба. Возможно, он бы не допустил такого позора.

«При Иване Морозове, при Юрии Спиридонове спортсмены в Коми чувствовали свою значимость, им здесь было комфортно и жить, и тренироваться. Если теоретически представить, что произошел бы такой же случай, как с Арсением Новокшеновым, то министр спорта, директор спортшколы и директор хоккейного клуба «Строитель» были бы моментально уволены», – считает Анатолий Соловьев.

Кстати

Республика теряет спортсменов

Из Коми бегут на лыжах и на коньках

В сентябре прошлого года стало известно, что самая титулованная спортсменка из Коми (из ныне действующих) – олимпийская чемпионка Юлия Ступак из Сосногорска – теперь выступает за команду Москвы.

Юлия, как и еще ряд приглашенных лыжниц, будет представлять столицу на Второй всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, которая стартует на этой неделе в Тюмени. Выходит, что московские спортфункционеры просто договорились с ведущими спортсменами из других регионов. То есть когда есть финансовые возможности, то совсем необязательно заниматься развитием детско-юношеского спорта.

Другой известный наш спортсмен из Ухты, участник олимпийских игр фигурист Дмитрий Алиев, выступает за Санкт-Петербург.

Из титулованных спортсменов нынешнего столетия выделяется пловец из Воркуты, многократный призер чемпионатов мира Аркадий Вятчанин, который после Коми выступал за Ростовскую область. Затем получил гражданство Сербии и представлял эту страну на международных соревнованиях. С 2017 года он гражданин США.

Сергей МОРОХИН.