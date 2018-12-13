Углеводороды дают доходы

За январь-ноябрь 2018 года в консолидированный бюджет России с территории Коми поступило 218,6 млрд рублей, что больше относительно аналогичного периода прошлого года на 59,6 млрд рублей (или на 37 процентов).

По данным Федеральной налоговой службы РФ, в том числе за счет налога на добычу нефти, доходы бюджета увеличились на 48 млрд рублей (или в 1,6 раза), что обусловлено в основном ростом средней ставки для расчета налога в 1,6 раза (цена на нефть марки «Юралс» возросла на 38 процентов).

НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на нефть формирует основную долю в налоговых поступлениях и составляет 56 процентов в общей сумме налоговых доходов по республике. Значительный удельный вес также занимают налог на доходы физических лиц (10 процентов), налог на прибыль организаций (14%), имущественные налоги (11%), налог на добавленную стоимость (3%) и акцизы (4%).

Доходы федерального бюджета возросли на 47,7 млрд рублей (или более чем в 1,5 раза) и составили 138,6 млрд рублей.

В консолидированный бюджет Республики Коми поступило 80 млрд рублей, что больше на 11,8 млрд рублей, или на 17 процентов.

Основное влияние на положительную динамику оказали поступления по налогу на прибыль, рост по которым составил 7,1 млрд рублей (или на 36 процентов). Увеличились поступления от крупнейших налогоплательщиков межрегионального уровня в связи с увеличением налоговой базы за счет объемного и ценового факторов, а также увеличения доли экспорта.

Сергей ПАВЛОВ.