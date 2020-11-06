Уйба бдит, но и ковид не спит Как доктор-губернатор спасает республику от страшной заразы

На прошлой неделе провластные СМИ сообщили: Владимир Уйба больше не будет ежедневно докладывать о ситуации с коронавирусом. Некие «эксперты» немедленно это одобрили: дескать, помимо заразы, есть и другие важные темы. При этом губернатор остается «открытым» для населения. Такого «открытого» у нас еще не бывало! – восхитились «эксперты».

«Пятый-пятый, прием!»

В истории Коми всего четыре главы. Один из них в могиле, двое в тюрьме, предпоследний сбежал. А нового, пятого, поначалу хвалили: «Этот хотя бы не пьет!»

Трезвый губернатор – уже неплохо. К тому же доктор. Более того – врач-гигиенист. По специальности и складу души. Чистые руки, холодная голова, ноги в тепле. Еще студентом заглядывал в микроскоп, знаком с микробами, кишечными палочками. И они его знают в лицо.

Мы тоже запомнили этого человека. По придорожным билбордам и видеороликам. И сгоряча подумали – повезло: во время эпидемии такие специалисты на улице не валяются. Москва кого попало не пришлет. Если дают, надо брать (хотя нас не спрашивали).

Когда за дело берется эстонец, можно не беспокоиться. Аккуратность, порядок, стерильная чистота – все это гарантировано. Медленно, но неизбежно.

Сводки «с полей»

Если избирателей стараются подкупить, это всегда приятно. Уйба с первых же дней подкупил нас своей доброжелательностью, открытостью. И взгляд у него пытливый, внимательный – как с другой стороны микроскопа…

Он взял за правило: каждый день – новое видеообращение: «Уважаемые жители республики!» А дальше – итоги минувших суток: сколько человек заразилось, сколько померло. Остальные – под наблюдением.

И так – семь месяцев подряд. Внятно, отчетливо, не пропуская ни одной цифры, Уйба зачитывал сводки с «коронавирусных полей». О том, что регион достиг новых, заранее подготовленных рубежей при отступлении перед вирусом. Число жертв планомерно растет, а коечный фонд неуклонно расширяется.

Если ужасные вещи тебе сообщают монотонным голосом, с доброй улыбкой, это успокаивает. Забываешь, что речь идет о тех, кто охвачен ковидной горячкой или уже остыл по пути в морг. Возникает иллюзия, что ситуация под контролем. И будто вся эта жуть происходит не в жизни, а в опытной лаборатории.

Анестезия

Раньше больных перед операцией усыпляли хлороформом. Анестезиолог громко считал – до тех пор, пока бедняга не потеряет сознание или не отбросит коньки (хлороформ – штука опасная).

Вот так же и наш доктор-губернатор семь месяцев «усыплял» республику, считая вслух заболевших: тысяча, две, три, пять, семь, девять, одиннадцать…

Дойдя до 14-ти тысяч, Уйба замолчал. Как говорится, «смычок все понял, он затих». Так ведь можно досчитать и до 800 тысяч, а это все население Коми. К тому же политтехнологи наверняка подсказали: выборы позади, и больше не надо так напрягаться – демонстрировать навыки устной речи. Говорящая голова с бородкой многих уже раздражает.

Благодаря грамотному чтению вслух он мог бы на полставки устроиться в пресс-службу Роспотребнадзора. Однако Уйба не был простым статистом, а выполнял еще и важную санитарно-просветительскую миссию. В конце каждого выступления не забывал сказать о защитных масках и регулярном мытье рук (все-таки врач-гигиенист, этого не отнимешь). Но, конечно, в мягкой рекомендательной форме.

Санпросвет – это замечательно. Особенно, когда появляется еще и какой-то просвет в медицине. Если всего хватает: и лекарств, и врачей, и свободных коек, а бригады «скорой» работают как часы. Однако с этим у нас проблемы.

Все-таки жаль, что г-н Уйба прервал ежедневные отчеты по ковиду. Именно сейчас к губернатору возникло немало вопросов. В основном, неприятных.

Стыдно, когда «ковидно»

COVID-19 очень коварен, вызывает неоднозначные последствия. С одной стороны, массовый падеж населения, особенно пожилого, уменьшает нагрузку на Пенсионный фонд. С другой – сокращаются расходы в казну. Бизнес разоряется, налогоплательщики мрут как мухи. А те, кто выживает, норовят подсесть на больничный – то есть на шею государству.

Ситуация настолько противоречивая, что федеральный центр решил в нее не влезать и всю ответственность переложил на регионы. Это единственно честный принцип, хорошо известный морякам еще со времен парусного флота: «Спасайся кто может!»

И регионы спасались. В период первой волны каждый действовал сам по себе. Под кратковременный всплеск федерализма перекрывались административные границы, устраивались санитарные посты и кордоны.

Несмотря на военный парад, мирный плебисцит и сентябрьские выборы, некоторые регионы (например, Москва, Чечня, Татарстан) добились определенных успехов. В первую очередь за счет чисто административных мер – жесткого масочного режима на транспорте и в магазинах.

А самые дальновидные, такие как мэр столицы Сергей Собянин, все минувшее лето наращивали пресловутый коечный фонд, запасались лекарствами и автомобилями скорой помощи. Они понимали: вторая волна будет еще страшнее.

Владимир Уйба тоже провел лето с пользой. В рамках избирательной кампании проехался по районам. Как и подобает «гостю из Москвы», знакомился с регионом. И попутно смягчал «особый режим». Будучи и сам «открытым», он открывал торговые и фитнес-центры, парикмахерские, рестораны, бассейны. Что должно было свидетельствовать о победе над ковидом. Правда, сам ковид об этом не знал. И уже осенью вторая волна с головой накрыла республику.

Для волны № 2 были созданы идеальные условия. Удалось четко синхронизировать отпускников и школьников: одни вернулись из Крыма и Турции, другие с каникул. Власти все четко рассчитали: совместили открытие театрального сезона с другими массовыми зрелищными мероприятиями. Благодаря этому многие зрители вскоре смогли лично встретиться со своими кумирами – артистами и солистами – в коридорах ковидных больниц.

Можно возразить: осеннее обострение случилось по всей стране. Это так, но некоторые регионы все-таки вовремя спохватились. Тот же Сергей Собянин сразу ужесточил масочный режим и перевел всех старшеклассников на «удаленку». В отличие от властей Коми, московский мэр не ждет особых указаний из Кремля (таких указаний, скорее всего, и не будет).

А вот засевшие в Желтом доме чиновники в условиях чрезвычайной ситуации проявили безволие, пассивность и бледную административную немочь. Результат налицо. Причем – на лицо, не защищенное маской. Республика уверенно лидирует по числу заболевших на душу населения (мы в первой десятке по России и на третьем месте по Северо-Западу). И каждый день бьем суточные рекорды: 160, 180, 200, 230, 245…

При этом почему-то не сообщаются другие важные цифры: сколько тестов ежесуточно делают в регионе? Понятно, что число новых случаев прямо пропорционально количеству проб на ковид. То есть чем меньше тестов, тем меньше выявляют больных. При этом тестируют в основном тех, кто обращается в «скорую» или вызывает врача. Значит, реальный уровень заболеваемости гораздо выше.

«И мертвые губы шепнули: «Грена…»

«Трибуна» уже рассказывала об ужасах так называемых «ковидных закутков» в поликлиниках, куда посылают несчастных, «подозреваемых» в ковиде. Пациенты с температурой и кашлем по пять часов толпятся в очередях, чтобы сдать тест, а потом еще несколько дней ждут результатов. «Неужели пробы до сих пор возят в кировскую лабораторию?!» – возмущаются наши читатели.

Жители республики пишут в редакцию о том, что невозможно дозвониться до врачей. А даже если повезет, медики приходят на второй-третий день, да и то лишь для того, чтобы дать направление на анализ. Люди жалуются, что больницы переполнены, «скорые» берут только самых тяжелых. И хорошо, если отвезут в «инфекционку» или в КРБ. А то ведь можно попасть за десятки километров от города. Сыктывкарцы, например, пугают друг друга далеким Лэзымом, где тоже «развернуты» койки. Или селом Зеленец, точнее, бывшим пионерлагерем «Гренада». Именно там, в «Гренаде», видимо, и находится «заоблачный плес», описанный поэтом Михаилом Светловым: «Ушел мой приятель и песню унес».

Ковид, конечно, не спит. Как, впрочем, и СПИД, гепатит, пиелонефрит. Не говоря уж об онкологии. То есть существует масса других болезней, убивающих население. Между тем в стационарах Коми прекратились плановые операции, на которые загодя записывались больные. И те же «сердечники» могут попасть в лечебницу только на машине с мигалкой. Экстренные случаи – инфаркт или инсульт – стали единственными «поводами» для госпитализации.

«Побочные» жертвы ковида – вне статистики. Многие умирают, становятся паралитиками, инвалидами только из-за того, что вовремя не получили медпомощь. Система здравоохранения Коми, «заточенная» на ковид, похоже, не справляется с перегрузками.

При этом «эмиссар из Москвы», присланный в Коми минувшей весной для борьбы с пандемией, держится спокойно, невозмутимо. У доктора это, видимо, профессиональное. Уйба похож на ученого-вирусолога, который с холодным любопытством наблюдает за ходом лабораторного эксперимента.

Возможно, г-н Уйба – тайный сторонник «шведской модели». Там принцип такой: кто выживет, получит иммунитет. Увы, есть одно важное но: медицина в Коми очень далека и от шведской, и даже от московской.

Если губернатор действительно настроен столь философски, он мог бы нас честно предупредить: дескать, не волнуйтесь, граждане, все там будем. И подкрепить это цитатой из Пушкина («Пир во время чумы»): «Но много нас еще живых, и нам причины нет печалиться!»

У представителей российского бомонда и вправду нет повода грустить. Многие высокопоставленные чиновники и бизнесмены, пользуясь своими связями, уже вакцинировались от COVID-19.

Кстати, вы заметили, как быстро выздоравливают от ковида «лучшие люди страны»? Они ведь лечатся в элитных клиниках, а не в пионерлагере «Гренада». А один из них, самый умный, и вовсе сидит в бункере.

У нас, простых людей, нет таких возможностей. Спасаться придется поодиночке. Поэтому будьте осторожны, берегите себя! Постарайтесь выжить…

Владимир СУМАРОКОВ.