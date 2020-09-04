31 августа врио губернатора Коми Владимир Уйба доложил президенту о ситуации в регионе. Беседа состоялась в рабочем кабинете Путина, где Уйба присутствовал в качестве «картинки» на экране монитора. В последние несколько месяцев, после начала пандемии, глава государства часто практикует сеансы видеосвязи – так оно безопаснее.

Судя по сухим отчетам провластных СМИ, В. Уйба проинформировал своего патрона о положении дел и попросил выделить региону 200 миллиардов рублей. Но в стенограмме беседы содержатся и некоторые любопытные подробности.

Большое, огромное, человеческое…

За время своего небольшого доклада Владимир Уйба ровно 10 раз сказал Путину «спасибо». Причем в разных вариациях: «спасибо большое», «спасибо огромное» и простое «человеческое спасибо». Оказывается, вся республика (включая мелкий и средний бизнес) благодарна Владимиру Владимировичу за то, что он для нее делает. «А женская половина медицинского сообщества, – поведал Уйба, – за то, что Вы поддержали и детей, и матерей с детьми, и малоимущих, просила Вас обнять. Передаю, как просили».

Обнять Путина по видеосвязи, конечно, не получилось. Впрочем, президент и не настаивал. В ответ на горячую благодарность женщин из Коми он скромно и даже самокритично сказал: «Там есть еще над чем поработать…»

– Это правда, – неожиданно подтвердил господин Уйба.

Койки готовы

Как уже сообщала «Трибуна», Коми находится в тройке антилидеров Северо-Запада по количеству случаев (свыше 6.600) заражения ковидом на душу населения. Писали мы и о том, что ежедневный прирост заболевших во многом обусловлен тем, что жители республики не соблюдают масочный режим, который власть жестко не контролирует.

Но Уйба, видимо, считает, что больничных коек у нас на всех хватит. С этого он и начал доклад: «Коечный фонд для больных коронавирусом на сегодня составляет 1472 койки».

Путин ничего не сказал, хотя, возможно, обрадовался этому сообщению.

Далее врио губернатора поведал о других успехах медицины в Коми. Например, о том, что мы «одни из первых в России открыли программу по реабилитации для пациентов, которые перенесли средние и тяжелые формы заболевания, с использованием природных факторов. У нас свои природные воды и грязи…»

«Вы не представляете…»

Помимо богатых запасов воды и грязи, в Коми есть и углеводороды. Но именно потому, что мы нефтедобывающий регион, В. Уйба попросил оказать республике финансовую помощь. На первый взгляд, это звучит парадоксально. Однако врио обосновал это тем, что мировые цены на нефть упали. Из-за чего Коми не досчитается (по прогнозу) почти 20 млрд налоговых доходов.

Путин, кажется, немного удивился. Он привел цифру из справки, подготовленной помощниками: к 1 июля госдолг региона уменьшился на 24 миллиарда. Значит, не все так плохо?

Но руководитель Коми настаивал: за счет выпадающих доходов, «особенно по нефтянке», госдолг неминуемо возрастет на 19,8 млрд руб. И тут же, без перехода, озвучил «вопрос номер один»:

– Дороги. Владимир Владимирович, Вы не представляете… Сегодня 234 населенных пункта в республике не имеют круглогодичной связи по дорогам с твердым покрытием…

Вернем сторицей

Кроме того, В. Уйба попросил денег на капремонт театра оперы и балета (3,4 млрд руб.) и укрепление сыктывкарской набережной (810 млн руб.). По его словам, эти объекты планируется приурочить к 100-летию республики.

Помимо этого, нужны десятки миллиардов на другие объекты, в первую очередь медицинского назначения, а также на переселение людей из ветхого и аварийного жилья.

В конце разговора В. Уйба вышел на итоговую сумму 200 миллиардов. Такую помощь он попросил у федерального центра на пять лет. Причем тут же горячо заверил, что республика их вернет. И даже не 200, а 400 миллиардов. За счет инвестиций и оживления бизнеса, которые, по его мнению, пополнят бюджет региона.

При этом Уйба отметил, что в 2019 году из 245 млрд руб., собранных в Коми в качестве налогов, 156 млрд ушло в федеральный бюджет. Нетрудно подсчитать, что региону досталось всего 89 млрд руб.

Конечно, врио губернатора даже и в голову бы не пришло упрекнуть федералов. Хотя понятно, что именно из такого «справедливого» распределения налогов «бедным» регионам и приходится выпрашивать у Москвы деньги.

– Поэтому, Владимир Владимирович, искренне прошу помочь, потому что люди надеются и на всех сходах говорят: «Донеси до Президента. Президент не знает, донеси…».

В общем, Уйба, как мог, донес. И теперь президент узнал всю горькую правду о тяжелой социально-экономической ситуации в Коми.

Устькуломщина шлет привет

Однако про 200 миллиардов Путин ничего конкретно не ответил, ограничившись словами о том, что «федеральный центр будет помогать республике».

– Наследство у вас непростое, – задушевно сказал президент. – Мягко говоря, оно сложное…

– Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, – вдруг вспомнил В. Путин. – Еще в строительных отрядах бывал там неоднократно.

– Поселок Югыдъяг помнит Вас, и здание, которое Вы построили, мне показывали, – не менее задушевно отреагировал Владимир Уйба.

Таким образом, еще будучи студентом, Путин уже внес немалый вклад в развитие Коми. И ему благодарен не только полузаброшенный усть-куломский поселок, но и вся республика. А если он даст еще искомые 200 милллиардов, то будет нам счастье.

Виктор СЕМЕНОВ.