Уйба опять попал (Блиц от 26 августа)

Главу Коми в числе 27 российских губернаторов включили в санкционный список Канады.

Помимо Владимира Уйбы под ограничения попали экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и его дети, экс-сотрудница Минобороны Евгения Васильева, муж Тины Канделаки Василий Бровко. Напомним, ранее В. Уйбу в санкционные списки включили власти Великобритании.

Сварщик поверил астрологам

Сварщик-монтажник из Коми выиграл квартиру в «Жилищную лотерею».

По словам Валерия Конопля, он купил несколько билетов в лотерейном киоске «Столото», потому что накануне прочел астрологический прогноз, суливший ему неожиданную прибыль. Спустя пару дней предсказание гороскопа сбылось. В ходе розыгрыша мужчина выиграл квартиру стоимостью 1, 4 млн рублей. Приз победитель оформил в денежном эквиваленте и отремонтировал свой загородный дом.

Скончался в госпитале

В ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк – рядовой Юрий Зезегов.

Юрий Алексеевич родился в селе Усть-Кулом. Служил по контракту пулеметчиком стрелкового отделения. От полученных ран скончался в госпитале Луганска.

Готовность номер один

Все школы столицы Коми готовы к началу учебного года.

На подготовку муниципальных образовательных организаций к новому учебному году за счет всех источников финансирования израсходовано более 175 млн рублей. На территории Сыктывкара работает 45 образовательных организаций, 8 из них – учреждения дополнительного образования.

В Коми – запах гари и дыма

На территории республики зафиксировано 45 лесных пожаров. 15 из них – в Удорском районе.

В Ухтинском районе всего 5 пожаров, но из-за сильного задымления города с четверга там введен режим ЧС. Угрозы населенным пунктам нет. Во многих муниципалитетах, в том числе в Сыктывкаре, есть проблемы со смогом.

Беги, лось, беги!

С 15 сентября в Коми открывается охота на сохатого.

Минприроды РК информирует, что с 1 сентября начинается прием заявлений. Распределение разрешений пройдет в порядке очередности с учетом даты и времени поступления заявлений на выдачу разрешений. Преимущественным правом пользуются охотники, ранее добывшие волка.

Пенсионер-меломан

66-летний сыктывкарец украл из магазина медиаплеер стоимостью 3 тысячи рублей.

Личность похитителя удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. Оперативники выяснили, в каком районе города живет пенсионер, и в ходе поквартирного обхода узнали его точный адрес. Со слов подозреваемого, он совершил кражу спонтанно. Похищенное имущество изъято.

Премия – полмиллиона

Четыре врача из Коми стали победителями всероссийского профессионального конкурса.

Конкурсная комиссия Минздрава РФ определила лучших врачей 2022 года. Так, в номинации «Лучший участковый педиатр» 1 место заняла врач Воркутинской детской больницы Ирина Тарасова. Хирург Сысольской ЦРБ Евгений Сильченко занял второе место в номинации «Лучший сельский врач», а врач Кардиодиспансера Александр Стариков занял второе место в номинации «Лучший невролог». У главврача городской Эжвинской больницы Олега Удоратина – третье место в номинации «Лучший руководитель медицинской организации». Победитель номинации получит премию в размере 500 тысяч рублей. За второе и третье места полагается 300 и 200 тысяч рублей соответственно.

Налимова «похоронили»

На старом кладбище села Выльгорт теперь есть крест с памятной доской в честь Семена Налимова.

Выдающийся мастер по изготовлению музыкальных инструментов – балалаек, домр, гуслей – уроженец Выльгорта. Большую часть жизни он прожил в Тверской области, а похоронен на Большеохтинском Георгиевском кладбище в Санкт-Петербурге. Два года назад его могилу пытались найти члены питерского коми землячества «Неватас». Когда стало ясно, что могила не сохранилась, они же доставили горсть земли с кладбища в Выльгорт.

Восток – дело тонкое!

До конца года для предпринимателей Коми организуют четыре международных бизнес-миссии – в Иран, Казахстан, Армению и Узбекистан.

Такая информация прозвучала на заседании совета по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта в Коми. В 2022 году две такие миссии уже прошли в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции. Их итогом стал ряд подписанных экспортных контрактов. Ранее Коми имела торговые отношения со 122 государствами. В нынешней ситуации специалисты советуют отечественному бизнесу больше ориентироваться на восточные и азиатские рынки.

Обворовывал и опорочил

Житель Эжвы похитил у своей сожительницы 48 тыс. рублей и разместил в соцсетях ложную информацию.

На своей страничке «ВКонтакте», в группах «Черный список людей Сыктывкара» и «Жесть Коми» мужчина опубликовал фотографии потерпевшей и текст, порочащие ее честь и достоинство. За эти деяния, учитывая, что мужчина был ранее судим, он должен будет возместить ей материальный ущерб в размере 100 тыс. рублей, а также проведет пару лет в колонии строгого режима.

Не пугай маму!

Рыбак увидел на озере Писяты следы медведя, позвонил матери и… пропал.

51-летний мужчина поехал на озеро с компанией. 20 августа он позвонил матери и рассказал, что видел следы медведя. После этого связь с рыбаком оборвалась, а в назначенное время домой он не вернулся. Обеспокоенная женщина обратилась в службу спасения. На озера, которые находятся в 100 км от Усинска, выехали спасатели. Они обнаружили компанию и выяснили, что мужчины хорошо проводят время, а у пропавшего просто сел телефон. Ему дали трубку, чтобы он позвонил матери и успокоил ее.

«Достояние Севера»

27 августа в Сыктывкаре на площадке ТРЦ «Июнь» пройдет мегавыставка.

«Достояние Севера» объединит 178 предприятий из 20 муниципалитетов Коми. Продукция предприятий и учреждений городов и районов республики будет представлена на 15 тематических площадках. Посетители смогут продегустировать продукты местного производства, поучаствовать в мастер-классах, ознакомиться с туристическими маршрутами по республике и бесплатно отправить почтовую открытку в любую точку нашей страны.