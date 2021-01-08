Уйба подсунет «кота в мешке»? Градоначальницу заставляют уйти «по-хорошему»

С осени прошлого года в Сыктывкаре циркулируют скандальные слухи о вероятной отставке мэра столицы Натальи Хозяиновой. Причем отставки не добровольной, а вынужденной.



По неофициальной информации, губернатор Владимир Уйба уже приглашал Хозяинову на беседу, склоняя ее написать заявление «по собственному». Но тогда она отказалась. А в минувший понедельник, как сообщают наши источники, ей позвонили из Желтого дома и уже в ультимативной форме потребовали покинуть должность до 11 января.

Сама Хозяинова каких-либо комментариев по этому поводу не дает. В свою очередь, губернаторская администрация не объясняет, какие, собственно, имеются претензии к мэру. И вообще, есть ли конкретные претензии или речь идет лишь о том, чтобы просто освободить место для «своего человека»?

В этом и состоит особенность кадровой политики засевших в Желтом доме «варягов» – они не считают нужным обсуждать с общественностью какие-либо назначения, даже ключевые, к каковым всегда относился и пост главы столичной администрации.

Напомним, что губернатор не назначает руководителей администраций муниципалитетов – их выбирают депутаты местных Советов.

Николай Удоратин, депутат Совета Сыктывкара (фракция КПРФ) поделился с «Трибуной» своим мнением:

– Требование «добровольной отставки» главы администрации Сыктывкара Натальи Семеновны Хозяиновой вызовет резонанс. Мы все-таки входим в систему местного самоуправления и сами должны решать такие дела. Депутатский корпус не признавал работу Натальи Семеновны неудовлетворительной, и причин для ее смещения я не вижу.

Хозяинова смогла выстроить конструктивный диалог со всеми фракциями в Совете Сыктывкара, возобновила практику встреч с фракциями для более эффективного управления. Если отставка последует, то, скорее всего, Уйба подсунет «кота в мешке» и как будет реализовываться работа администрации тогда неизвестно.

Важно отметить, что Хозяинова старается открыто идти на диалог со всеми жителями города и общественными организациями. Так, например, администрация при Наталье Семеновне тесно работала с Сыктывкарским представительством МОД «Коми войтыр» и старалась активно содействовать движению и реализовывать резолюцию конференций.

Конечно, в городе много острых проблем, которые нужно решать, и у администрации при «дырявом» бюджете есть свои недостатки, но в целом работа главы администрации устраивает. Уверен, такое вмешательство в дела местной власти не останется без следа: появятся вопросы в депутатском корпусе Совета города, ведь именно депутаты утверждали Хозяинову на ее нынешний пост.

«Просим вас пояснить…»

Открытое письмо главе РК В. Уйбе

В соцсетях, БНК, в кулуарах городских учреждений более полугода ходят различные слухи и толки о снятии с должности законно избранного депутатами городского Совета главы МО «Сыктывкар» Хозяиновой Н.С., проработавшей в администрации города более трех лет и активно поддержанной жителями Сыктывкара.

За это время в городе произошли значительные перемены к лучшему, стабилизировалась работа улично-дорожной сети, город стал чище, более благоустроенным. Привлечен целый ряд общественных коллективов к организации конкурсов, контролю за порядком, услугами ЖКХ, сносом ветхого жилья. Стабильно работают промышленность и транспорт.

Реализуется поддержанный общественностью генеральный план застройки территорий, с учетом особенностей северной архитектуры, с обязательным набором необходимой инфраструктуры, нормативной селитебной территории с учетом удобства и безопасности жильцов.

Подобная обстановка с перспективой работы исполнителей создает крайнюю нервозность в работе городских учреждений и снижает результативность их труда. На наши вопросы к главе Н. Хозяиновой мы получаем ответы, что нет необходимости обсуждения этих вопросов и волнений.

Просим вас, уважаемый Владимир Викторович, пояснить ваше мнение по этому вопросу и оказать необходимую помощь в стабильной работе руководству города Сыктывкара.

По поручению группы депутатов Госсовета РК –

О. МИХАЙЛОВ,

депутатов горсовета – Б. СКРОЦКИЙ,

почетных граждан г. Сыктывкара – Л. ТРАПЕР,

ветеранов-строителей РК – Г. НИКОЛАЕВ.