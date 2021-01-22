Укололся? Получи… Россияне против «ковид-паспортов»

Почти 60 процентов россиян выступили против введения «паспортов» для переболевших COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob. Идею введения специального документа поддержали лишь 12 процентов опрошенных, еще 29 процентов респондентов не смогли ответить на вопрос, нужен ли такой «паспорт».

Напомним, в России со 2 января прошедшим вакцинацию выдают сертификаты, подтверждающие наличие прививки. Основными аргументами противников появления такого документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер «ковид-паспортов». Среди сторонников идеи в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус.

Массовое вакцинирование потребует стимулирующих механизмов, считают эксперты, а их у региональных властей не так много. Нынешняя ситуация – пространство для проявления управленческих компетенций губернаторов, задача которых сделать так, чтобы люди добровольно пошли вакцинироваться. Этот фактор уже стал одним из показателей оценки эффективности губернаторского корпуса.

В Коми, по информации сайта стопкоронавирус.рф, на 21 января подтверждены 34 896 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели в общей сложности 33 450 человек. Число смертельных исходов составило 652. В активной форме болеют 794 человека.