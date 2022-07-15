Украл – толкнул – попался (Криминал от 15 июля)

20-летний похититель вынес из сыктывкарского магазина два робота-пылесоса.

Сотрудник магазина по продаже бытовой техники заявил в полицию о краже. При просмотре записей видеокамер было установлено, что злоумышленник дважды приходил в магазин и вынес под одеждой два плоских пылесоса стоимостью 60 тысяч рублей. Скриншот фото подозреваемого загрузили в систему распознания лиц и в результате выявили места, где он в эти дни находился. Вскоре похитителя задержали. Им оказался молодой человек, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Установлена также его причастность к хищению утюга стоимостью 5 тысяч рублей. Похищенные товары он успел продать.

Семь лет «в бегах»

Воркутинская бизнесвумен собрала с 32 человек 30 млн рублей и покинула Заполярье.

С 2010 по 2013 годы женщина под предлогом развития собственного бизнеса брала под выгодный процент деньги в долг у жителей Воркуты. После того, как подходил срок возврата, она убеждала потерпевших не забирать денежные средства, а одолжить их ей заново. Таким образом, в течение длительного времени она переписывала расписки. В ноябре 2013 года, собрав приличную сумму, мошенница тайком уехала из города и скрывалась от полиции. В июне 2020 года она была обнаружена в Санкт-Петербурге. Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы.

Благими намерениями…

Сотрудник Ухтинского филиала АО «Комиавиатранс» вывез с территории предприятия 11 мотков проволоки.

Используя служебную автомашину, начальник службы спецавтотранспорта вывез с территории

аэропорта проволоку и сдал ее в металлолом, выручив 9786 рублей. Тут же в приемном пункте он был задержан сотрудниками полиции. Обвиняемый объяснил, что действовал в интересах аэропорта, поскольку искал деньги на ремонт спецтранспорта, а проволока, по его мнению, не числилась на балансе предприятия. Суд, однако, квалифицировал его действия как хищение. С учетом смягчающих обстоятельств начальнику назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Сколь веревочке ни виться

Убийство не имеет срока давности. Преступление раскрыто спустя 24 года.

В августе 1998 года житель вместе с семьей отдыхал в Феодосии. Будучи пьяным, он проник в дом 74-летней пенсионерки, зная, что у нее есть сбережения. Сначала он попытался задушить женщину, а затем нанес ей не менее 10 ударов ножом. Сумма наживы составила $400 США. Долгое время преступление оставалось нераскрытым – обвиняемый скрылся с похищенным на материковую часть России. Установить личность обвиняемого удалось лишь в 2021 г.

по отпечаткам пальцев, оставленным им на месте преступления, сообщают РИА Новости. Крым. Вину свою житель Коми признал. Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым.