Укусил полицейского (Криминал от 15 ноября)

38-летний воркутинец отправится в колонию на 12 лет.

Вечером 5 января этого года полицейские обнаружили нетрезвого воркутинца в бессознательном состоянии лежащим на улице. Мужчина был доставлен в приемный покой больницы. Придя в сознание, мужчина неоднократно пытался ударить сотрудников полиции ножом и во время пресечения его действий укусил одного из стражей правопорядка за руку. Хотя в суде мужчина заявил, что почти ничего не помнит о тех событиях, суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После освобождения он еще на протяжении года будет ограничен в свободе.

За пожар – ответишь!

29-летнего сыктывкарца обвинили в возникновении пожара на хлебокомбинате.

16 марта 2024 года рабочий выполнял металлорезательные работы при демонтаже печи в цехе №1 ООО «Сыктывкарский хлебокомбинат». Нарушив правила безопасного проведения работ, мужчина допустил попадание расплавленных и нагретых до высокой температуры частиц металла в вытяжную систему демонтированной печи. Это привело к возникновению пожара на площади свыше 500 кв. метров. Ущерб хлебокомбинату составил 7,4 миллиона рублей. Вину свою мужчина не признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье Октябрьского судебного участка Сыктывкара.

Ружье упало в речку

Охотника из Вуктыла наказали за утерю оружия.

Охотник управлял надувной лодкой на реке Яны-Ыджидъель. При наплыве на камень, он допустил крен лодки, из-за чего охотничье ружье упало в воду и затонуло. Самостоятельно мужчина не смог его достать, поэтому обратился в полицию с заявлением об утрате оружия. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предус-

матривающий штраф до 10 тысяч рублей либо лишение права приобретения оружия до трех лет.

Воришка из Кекура

Житель усть-куломской деревни проник в чужой сарай и похитил 30 литров топлива.

Потерпевшему причинен ущерб в размере 1470 рублей (из расчета 49 рублей за литр). С учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, личности виновного, его имущественного положения, наличия смягчающих обстоятельств суд назначил воришке наказание в виде административного ареста на двое суток.

Гулял, увидел и… украл

В полицию Сыктывкара поступило сообщение по факту хищения гаража. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции владелец гаража пояснил, что обнаружил пропажу, когда пришел за инструментом.

Личность похитителя установлена. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина. Мысль о краже у него возникла импульсивно. Со слов задержанного, прогуливаясь, он увидел отдельно стоящий гараж и решил забрать его для личного использования. Он заказал услуги манипулятора и перевез гараж поближе к своему дому. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».