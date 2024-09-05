Улетела залетная «птичка» (Блиц от 6 сентября)

Андрей Чибисов освобожден от должности зампреда правительства Коми – министра строительства и ЖКХ.

С 31 августа исполнение обязанностей министра возложено на Анастасию Пихней, первого заместителя министра. Эта дама уже временно возглавляла ведомство после отставки предыдущего министра Андрея Лисова, который пробыл на своем посту всего пять месяцев. Андрей Чибисов продержался на этой должности чуть больше года. Напомним, что до приезда в Коми он занимал должность заместителя директора департамента стратегических проектов Минстроя России. Не исключено, что в федеральное ведомство он и вернется. Продолжение темы на 3 стр.

«Корона» Республики Коми

Заболеваемость коронавирусом опять растет, диагноз подтвердился у более чем 200 жителей региона.

Всего в августе коронавирусом заболели 217 человек, из них 52 – были госпитализированы. Выздоровели в августе 189 человек. Летальных исходов не было.

Камень из нашего «огорода»

Ученые-геологи Коми научного центра открыли новый минерал и назвали его дмитрийварламовит.

Минерал был обнаружен сотрудниками Института геологии КНЦ Оксаной Удоратиной, Владимиром Лютоевым и Сергеем Исаенко на Верхне-Щугорском месторождении на Среднем Тимане и назван в честь известного отечественного минералога Дмитрия Варламова. Находку уже утвердила Комиссия Международной минералогической ассоциации.

В лесах по-прежнему «жарко»

За сезон пожары уничтожили в Коми более 300 гектаров леса.

Всего в текущем году было зафиксировано 73 лесных пожара. Пик возгораний пришелся на июль – 44 пожара. В подавляющем большинстве случаев возгорания в этом сезоне были потушены за сутки и менее, еще на 5 пожаров потребовалось до 2 дней и на 3 пожара – до 3 дней. Последний лесной пожар случился в Печорском районе 1 сентября, горел лес неподалеку от поселка Луговой.

Наследие сталинской эпохи

Кладбище бывшего поселка спецпереселенцев хотят включить в реестр объектов культурного наследия.

Кладбище находится на территории Вуктыльского района вблизи села Дутово. Заселение Ичет-ди началось в 1931 году, куда направляли в основном воронежских крестьян. В 1965-1966 годах поселок был исключен из учетных данных, к этому времени от Ичет-ди осталось только заброшенное кладбище. В 1997 году на частные пожертвования рядом с погостом возвели часовню и установили памятный знак. Если объект официально признают «наследием», то на этой территории будет запрещено проводить земляные, строительные, мелиоративные и прочие виды работ.

Раз – и в десять раз!

8 сентября вступает в силу закон о повышении пошлин за любое обращение в суд.

Даже простая подача заявления о разводе обойдется в 8 раз дороже, а подача апелляции – в 20 раз. Минимальный размер госпошлины при подаче искового заявления юридическими лицами увеличится с 400 до 4 тысяч рублей. Для заявлений о вынесении судебного приказа – с 200 до 2 тысяч рублей. Ниже минимального размера заплатить пошлину нельзя. Это значит, что даже за небольшой долг в один рубль госпошлина составит 2 тысячи рублей. Размер госпошлины за подачу заявления о расторжении брака составит 5 тысяч рублей (сейчас – 600 рублей).

И снова печальные вести

На этой неделе стало известно о гибели семерых наших земляков.

В ходе спецоперации на Украине погибли Николай Дмитрук из поселка Усогорск Удорского района, Алексей Мухин из поселка Жешарт Усть-Вымского района, Алексей Коротаев из Инты и Евгений Бабенко, который до призыва на срочную службу проживал в Печоре. 30 августа в Ухте простились с Сергеем Сметаниным, который ушел из жизни после тяжелого ранения, полученного в ходе СВО. Погибли так же Дмитрий Горинов из села Куратово Сысольского района и Сергей Лобыничев из Воркуты.

Инту подключили к теплу

Объекты социальной сферы города подключены к теплу с 3 сентября.

С 5 сентября Интинская ТЭЦ возобновила подачу тепловой энергии в многоквартирные дома. В межотопительный период на Интинской ТЭЦ прошли ремонтные работы. На территории ТЭЦ продолжается строительство газовой котельной.

Нам приглянулся Вьетнам

Жители Коми все чаще выбирают для отдыха страны Азии.

Азия показывает самую высокую динамику по приросту турпотока: по сравнению с летом 2023 года он стал выше на 65%. Кроме Китая, жители республики стали чаще выбирать

Вьетнам (+200%), Таиланд (+146%) и Японию (+50%). Но самой посещаемой страной все же остается Турция. В число популярных мест для отдыха вошли также Арабские Эмираты, Абхазия, Белоруссия, Казахстан и Грузия.

«Таиланд» – не страна, а вирус

По прогнозам ВОЗ в эпидсезон 2024-2025 годов будут циркулировать вирусы «Таиланд», «Пхукет» и «Австрия».

Сегодня, по данным Управления Роспотребнадзора в Коми, циркулируют вирусы ОРВИ негриппозной этиологии: аденовирус, риновирус, бокавирус. На основе данных штаммов созданы вакцины. Они уже поступили в Коми за счет федерального бюджета.

Ремонт за 29 миллионов

В Сыктывкаре создадут кризисный центр для мужчин и женщин.

Новый социальный объект появится в микрорайоне Лесозавод на улице Савина. Для него было выбрано одноэтажное здание 1968 года постройки, в котором ранее размещался кондитерский цех. На сайте Госзакупок появился аукцион по поиску подрядчика для выполнения работ по капремонту. Начальная цена – 29 млн рублей. Итоги аукциона подведут 16 сентября. Если аукцион состоится, то подрядчик должен выполнить работы в течение трех месяцев с момента заключения контракта.

Куда девать кабачки и морковку?

Сыктывкарцам подсказали, где у дачников принимают «лишний» урожай.

Склады с продуктами проекта помощи бездомным «Сытый гражданин» опустели. Добровольцы просят помощи у местных дачников. Как сообщается на сайте проекта «Сытый гражданин», волонтеры готовы принять излишки урожая картофеля, моркови, свеклы и других овощей. Каждый овощ со временем превратится в наваристый суп для клиентов реабилитационного центра «Дома жить», уверяет координатор проекта Илья Костин. Продукты ждут в Сыктывкаре по адресу: ул. Морозова, 47/1 и в Эжве в здании бизнес-инкубатора (Ухтинское шоссе, 2).