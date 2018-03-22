Уличенные в коррупции чиновники отделались штрафами

Двое чиновников Северо-Западного территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ осуждены за совершение коррупционного преступления.

Следствием и судом установлено, что в апреле-июле 2016 года начальник отдела СЗТУ Росжелдор направил своего заместителя в Сыктывкар для работы в комиссии по приемке в эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования, принадлежащего крупному предприятию. Угрожая не подписать акт приемки, чиновник потребовал 550 тысяч рублей.

Руководство предприятия было вынуждено согласиться, и на банковский счет заместителя начальника отдела была перечислена указанная сумма. Ею он обязан был поделиться с руководителем. Взяткополучатели были задержаны сотрудниками УФСБ по Республике Коми.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось: должностные лица пытались получить взятку за разрешение на эксплуатацию путей и в Ухте. Подсудимые отделались штрафом в размере двух и трех миллионов рублей.