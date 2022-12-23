Пожалуй, никогда еще власти Коми так стремительно не отказывались от масштабных замыслов, как это случилось со строительством мусоросортировочного завода и полигона под Эжвой. Планы на объект, рассчитанный минимум на 25 лет, отменили в пожарном порядке.

В прошлом номере «Трибуна» рассказывала, как 14 декабря глава Коми тех активистов, кто не согласен с предлагаемой властями сортировкой мусора, назвал «экологическим мусором». В тот же день «Региональный оператор Севера» и Минприроды презентовали эжвинцам мусоросортировочный комплекс (МСК). Тогда первые убеждали в его нужности. В свою очередь активисты говорили: МСК без повсеместного раздельного сбора отходов неэффективен, Эжва станет экологическим гетто, а любым обещаниям «сделать как положено» люди не верят. Но конфликт разрешился так, как этого меньше всего ожидали.

А поговорить?

Накал недовольства по поводу планов регоператора среди эжвинцев был крайне высок. Чтобы обсудить эту ситуацию, депутат Госдумы Олег Михайлов назначил встречу с избирателями на 18 часов 18 декабря. Глава Коми, понимая, что новостная повестка переходит к его политическому конкуренту, тоже решил пообщаться с эжвинцами, но на час раньше. После чего Михайлов встречу продублировал – за полчаса до мероприятия с Уйбой. Впрочем, заряженных недовольством жителей хватило для обоих…

Во Дворце культуры бумажников был аншлаг. Эжвинцы, напуганные «мусорной угрозой», готовились к многочасовой беседе. Однако Владимир Уйба уже с порога заявил, что полигон в Эжве строить не станут. Тем самым он убил всю интригу вечера, который «обещал быть томным».

«Мне понятно, что решение жителей Эжвы отрицательное. Соответственно, мы даем поручение Минприроды искать новую площадку. Спокойно расходитесь по домам, – неожиданно молвил глава республики. – В 18 часов у нас футбол, и надо идти болеть». (При этом не уточнил за кого – за Францию или за Аргентину?)

Таким образом встреча уложилась в 10 минут. После чего губернатор поспешил откланяться. Изумленные подобной «скорострельностью» эжвинцы были явно разочарованы. Для чего же тогда было собирать полный зал? Особенно разозлились те общественники, которые заранее заготовили каверзные вопросы. Они потребовали от В. Уйбы извинений за то, что он назвал активистов «экологическим мусором».

Однако губернатор извиняться не стал и под недружелюбные выкрики «Извинись!» и «Позор!» покинул Дворец культуры.

Между тем публика, настроенная вовсе не на футбол, а «на поговорить», хотела прямого диалога с главой региона. Тем более что проблемой выбора места для полигона «мусорная» тема далеко не исчерпывается.

«Мутная» схема

Поэтому активисты сами составили список предложений и отправили его в Минприроды Коми. Нина Ананина, член «Комитета спасения Печоры», рассказала, что, по мнению эколога, нужно учесть в территориальной схеме обращения с отходами.

– Сейчас ключевым моментом является вопрос: за чей счет планируется строительство? В Коми планируется построить 8 новых мусоросортировочных комплексов (МСК), сначала в Сыктывкаре и Ухте, а дальше по республике. И важно, чтобы они строились за счет федеральных средств в рамках нацпроекта «Экология».

Если МСК будут строить за счет Коми, то, во-первых, задействуют бюджетные средства, которые можно перенаправить на более необходимые участки. Во-вторых, это предполагает софинансирование. Следовательно, собственником МСК станет региональный оператор, потому что инвестиции будут даваться ему. Если у регоператора окажутся все объекты по захоронению и обработке отходов, то население попадет к нему в кабалу лет на 20. Он будет зарабатывать только на том, что на его объекты будет везтись мусор и в Коми не будет других вариантов захоронения отходов.

Регоператор станет диктовать условия по тарифам, по компенсации выпадающих расходов. У него в руках появится масса вариантов, как «нажать» на руководство региона. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Республике нужно заходить в федеральный проект «Экология». Если я правильно понимаю, то рекультивацию полигонов в Дырносе, Эжве и Ухте и других населенных пунктах планируется делать как раз за счет этих средств – по такому направлению, как «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде». Войти в проект «Экология» можно, если в республике начнется строительство новых объектов. Непонятно, почему это нельзя сделать одновременно – строительство объектов за счет нацпроекта и рекультивацию за счет федеральных средств. Но это реально действующий механизм. Предполагаю, что власти Коми этого не хотят, потому что федеральное финансирование требует определенных отчетностей и обязательств.

Кроме того, вызывает недоумение связка – регоператор, правительство и Министерство природных ресурсов. И то, что территориальная схема делается под регоператора, тоже выглядит подозрительно. Соответственно, возникает вопрос: может, там есть коррупционная составляющая, есть предварительный сговор? Экологические активисты планируют обратиться к депутату Госдумы Олегу Михайлову, чтобы он обратился в Следственный комитет для выявления возможных факторов коррупции при строительстве МСК.

Нужен стимул

– Мусоросортировочный завод, который 14 декабря презентовали на встрече с эжвинцами, должен был извлекать из отходов в лучшем случае 15% полезного вторсырья, по факту 7-8%. Есть ли смысл в таком заводе?

– Смысл есть, – считает эколог Нина Ананина. – Но он появится в том случае, если параллельно будет развиваться инфраструктура по раздельному сбору отходов (РСО). Она должна быть запланирована, и на нее заложены средства. Сейчас РСО держится на энтузиазме сознательных граждан. Минприроды отчитывается, что закупает баки под РСО. Но закупить баки – это все равно, что купить ножницы и сказать, что я парикмахер. Для этого нужно вести определенную работу: людей научить, найти тех, кто будет обслуживать эти баки. Людей нужно замотивировать: если сортируешь – значит, меньше платишь.

Многие такую взаимосвязь – мое действие сегодня и последствия завтра – не прослеживают. В первую очередь нужно говорить с людьми на понятном им языке. Самое оптимальное сейчас – язык финансовых взаимоотношений. Я сортирую – значит, я плачу за отходы меньше. Не сортирую – плачу больше. Или я отсортировал и принес в пункт приема вторсырья, мне выплатили деньги, за счет этого расходы на оплату мусора уменьшились. Такие механизмы работают на первом этапе. Дальше должно подключаться образование: детсады, школа, реклама. Где были последние сведения, куда можно сдавать лампочки, макулатуру или пластик? Висят билборды «Сыктывкарец – значит, лыжник», но нет ни одного экологического билборда. Системная работа по обучению РСО не ведется, а есть работа для галочки. Если РСО начнет действовать, то и МСК будут эффективнее.

Утопия или реальность?

– Кто-то возразит, что раздельный сбор отходов по всей России – утопия. Сейчас он практически нигде не реализован. Можно ли это воплотить в отдельно взятом регионе?

– Да! В Сыктывкаре баки под РСО появились на 8 лет раньше, чем в Москве, – рассказывает Нина Ананина. – Все потому, что велась работа экологическими движениями, которые собирали макулатуру и прививали детям эту культуру сначала на уровне соревновательного эффекта. И у детей откладывалось понимание: макулатура – не мусор, выкидывать не надо. Присоединились предприниматели, которые на свой страх и риск поставили первые контейнеры в Эжве. Понятно негодование жителей Эжвинского района, которые с 2012 года видят во дворах контейнеры для РСО, а у них собираются строить полигон. Если работа ведется, то со временем она дает эффект.

Возьмем пример. В 2012 году в Сыктывкаре прошла первая велоночь. Тогда людей, которые ездили по городу на велосипедах, были единицы. Через 10 лет это стало трендом. Теперь это модно, правильно, а велоночь собирает тысячи людей. Так же и с РСО надо работать.

В идеале эта работа должна вестись на уровне государства. Но коль не можем повлиять на всю страну, то на регион повлиять реально. А для этого должна быть политическая воля. Кто из чиновников прислушался к тому, что в 2017 году Гапликов подписал Указ, что в органах исполнительной власти должен быть внедрен РСО? Это должно быть жесткое требование к выполнению – не галочка, не отчет, а контроль

за происходящим на местах. На этаже Минприроды до сих пор не стоят баки для пластика и макулатуры. А если посмотреть на мусорку во дворе министерства, там полно макулатуры – за этим никто не следит. В России есть требования, установленные федеральным законом, о том, что утильные фракции не должны попадать на полигон. Но они туда попадают. И это происходит под носом у Минприроды. А раздувание щек чиновников о том, что в Коми вводят РСО, у активистов и экологов вызывают только смех.

Как человек, который больше 10 лет сортирует отходы, уверяю: чтобы семья привыкла разделять отходы, достаточно недели. Если в течение недели мыть емкости из-под молока, отдельно складывать пакеты, пластик, то через 7 дней рука не поднимется выкинуть все в общий мусор.

Постскриптум

Где теперь построят мусоросортировочный комплекс и полигон под отходы для южных районов Коми, пока не решено. Место для него подбирают в Сыктывдинском, Княжпогостском, Усть-Вымском, Сысольском и Корткеросском районах. Минприроды заверяет, что строить эти объекты начнут только после положительного заключения экологической экспертизы и общественного обсуждения с экологами и местными жителями.

Светлана СЕЛИВАНОВА.