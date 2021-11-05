В Усть-Вымском районе появилось четвертое по счету поклонное место в память о безвинно уничтоженных в годы сталинского террора. Мемориал первостроителям Северной железной дороги и жертвам политических репрессий открылся в центре Микуни. Ранее подобные памятники были созданы в деревне Вогваздино, на месте поселка Шежам и на станции Мадмас.



В начале «нулевых» в результате поисковых работ учеников средней школы № 2 и воспитанников районного центра детско-юношеского туризма и экскурсий было обнаружено место массового захоронения в районе Шежама. В 2003 году возле железной дороги был установлен деревянный крест. Ежегодно 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, к нему приходили и возлагали цветы ветераны, общественники, родственники тех, кто погиб при строительстве дороги. Однако после ужесточения правил безопасности на железнодорожных путях этот памятник оказался закрытым для детей и подростков. И тогда Совет ветеранов Микуни выступил с инициативой

обустроить памятное место в самом городе.



Авторами проекта выступили местные жители Анна Расторгуева и Алексей Сметанин, а воплощен в жизнь он был на средства президентского гранта.

Мемориал многофигурный. В самом его центре – уходящая вверх железная дорога с отсеченными шпалами, символизирующими обрубленные жизни ее строителей. К рельсам примыкают знаки неволи – решетка, цепь и набатный колокол. На самом верху – крест, как олицетворение жизни и смерти. Справа и слева от центральной фигуры расположены орудия труда первостроителей – тачка, кирка, дрезина. Сбоку – щит с фотографиями строительства дороги и стихами работника локомотивного депо станции Кулой Александра Малолетова:

Вам, уложившим железные плети,

Вам, кто остался в болотах лежать,

Вам через сумраки десятилетий

Хочется руки пожать!

Строительство Северо-Печорской железнодорожной магистрали Котлас – Воркута началось в конце 1937 года и закончилось 28 декабря 1941 года, когда открылось рабочее движение поездов. Все основные линии были построены заключенными Севжелдорлага. По неподтвержденным данным, строительство дороги стоило жизни сорока тысячам человек.