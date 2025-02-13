Умер известный зодчий (Блиц от 14 февраля)

11 февраля ушел из жизни бывший главный архитектор Сыктывкара Валерий Рачковский.

Должность главного архитектора столицы Коми Валерий Рачковский занимал в период с 1990 по 1995 годы и запомнился многим как активный борец за сохранение исторического центра города. Уйдя с должности, он организовал собственное архитектурное бюро и оставил богатое наследие, воплощенное в многочисленных проектах, которые стали неотъемлемой частью облика Сыктывкара, Воркуты и других населенных пунктов Коми.

Список потерь растет

На днях стало известно о гибели еще 11 военнослужащих из Коми.

Это Андрей Кырнаев и Юрий Тимофеев из Ухты, Андрей Кашенцев из Яреги, Алексей Семенов из деревни Черногорская Усть-Цилемского района, Александр Терентьев из Ижмы, Руслан Яковышин из Сыктывкара, Андрей Антощук из поселка Кузьёль Койгородского района, Валерий Михеев из села Палауз Сысольского района, Александр Попов из села Пожег Усть-Куломского района, Сергей Жилин из села Межег Усть-Вымского района, Станислав Чупров родом из пос. Визиндор, проживал в Сыктывкаре.

Четверо на одно место

Стали известны претенденты на пост главы Интинской администрации.

Среди них депутат Совета Инты Олег Меладзе. (В 2020 году он уже участвовал в аналогичном конкурсе, но проиграл). Еще одним кандидатом стал Алексей Бражников – директор ООО «Кристалл». А также врио руководителя администрации Инты Григорий Николаев и руководитель спортивной школы «Юность» Вадим Крец.

Зимой жить дороже

С 1 марта в России изменится порядок оплаты за отопление.

Теперь платежи будут взиматься только в те месяцы, когда тепло подается в квартиры, а равномерное распределение оплаты на весь год будет запрещено. Каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета, сообщают РИА «Новости». Отметим, что в отопительный сезон счета будут значительно выше, чем при равномерной оплате. Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, эксперты советуют обязательно установить счетчики на воду и отопление, а также энергосберегающие лампочки.

Электрокаров стало больше

По дорогам региона «бегает» уже более 350 единиц такого транспорта.

За последние три года все чаще стали появляться автомобили с электродвигателями или гибридными установками. В 2024 году в ГАИ зарегистрировано 350 таких авто. Напомним, что в Сыктывкаре установлены три электрозаправки: на улице Куратова рядом с Республиканским стадионом, на улице Бабушкина за зданием администрации, на площадке одного из предприятий города.

Канищев намерен уехать

Бывший первый замглавы администрации Печоры намерен воспользовался возможностью отправиться в зону боевых действий.

Осужденный за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, Андрей Канищев написал ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу. В настоящее время оно находится на рассмотрении в Печорском городском суде.

Напомним, в августе 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Канищев ударил 51-летнего звукорежиссера Виктора Фатеева. Потерпевший упал с лестницы, ударился головой об асфальт и через несколько дней скончался в больнице. Суд приговорил чиновника к 10 годам лишения свободы. Позже в отношении него были возбуждены также уголовные дела, связанные с коррупцией.

«Ходатайство поступило в суд, на сегодняшний день не рассмотрено», – пояснили в Верховном суде РК. Рассмотрение уголовного дела отложено до 17 февраля.

Шпектор вернется в Воркуту

Союз городов Заполярья и Крайнего Севера инициировал и собрал средства на изготовление и установку бюста экс-мэру.

Автором бюста Игорю Шпектору, мэру заполярного города (1998-2007), почетному гражданину Республики Коми, стал известный скульптор Салават Щербаков. Он является также автором памятника великому князю Владимиру, установленного на Боровицкой площади, у стен Кремля. Когда точно бюст И. Шпектора приедет в город и где его установят, пока неизвестно. Среди вариантов – сквер возле здания управления образования Воркуты, где ранее находилась администрация города.

Ветераны получат выплаты

Ветераны труда получат ко Дню Победы единовременную выплату в размере 7 тысяч рублей.

Бывшим узникам концлагерей, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников ВОВ, ветеранам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», детям войны выплатят по 3 тысячи рублей. Республиканская денежная выплата предоставляется в беззаявительном порядке. Кроме того, в республике продолжат работу, направленную на ремонт жилья ветеранов. В год 80-летия Победы на эти цели ветеранам будут предоставлять единовременную материальная помощь в размере 100 тысяч рублей. В бюджете Коми на эти цели заложат 14 млн рублей.

Кошки ждут тепла

Волонтеры сыктывкарского приюта «Кошки за окошком» продолжают искать возможность перебраться в новое здание.

Действующее помещение без удобств за 12,5 лет работы приюта пришло в негодность и требует капитального ремонта стен, крыши, пола. Канализацию провести сюда нет технических возможностей. Сегодня на специальном счету приюта на покупку помещения накоплена сумма чуть более 700 рублей. Напомним, прошлым летом сюда было доставлено сразу 40 животных из Микуньской женской колонии, в ноябре 12 питомцев приехали из Усогорска, еще 22 бездомных кошки поступили в приют в декабре.

Мост на металлолом

На продажу выставили старый мост через реку Ижма.

Объявление о продаже опубликовано на сайте бесплатных объявлений. Длина моста 105 метров, вес металлоконструкций примерно 350 тонн. Торг уместен. Купить конструкцию предлагается на металлоразборку. Стоимость моста – 1,8 млн руб. Цена за тонну лома чермета в Ухте – 11,5 тысячи рублей.

Авто отправят на СВО

Судебные приставы Коми передали военным пять конфискованных автомобилей.

Пять криминальных историй жителей Сыктывкара, Усинска и Ухты имеют одинаковый финал: уголовная статья, соразмерное наказание и конфискация транспортного средства.Четверо водителей лишились своего автомобиля потому, что повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, одна собственница перевозила на своей машине наркотики. После оформления необходимых документов две «Лады», Volkswagen, Lexus и Kia в сопровождении военнослужащих отправились cо спецстоянок в зону СВО.

Похититель медалей и самоваров

Полиция вычислила воришку, но тот успел сдать вещи в пункт приема цветных металлов.

Жительница Сыктывдинского района обратилась с заявлением о краже имущества. Следователям она рассказала, что частный дом, откуда были похищены вещи, используется только летом, зимой она изредка наведывается туда для расчистки снега. В очередной приход женщина увидела приоткрытую дверь в дом и не нашла на своих местах две медали за трудовые заслуги матери, а также четыре самовара из латуни, бензопилу и санки. Общая сумма ущерба составила 23 тысячи рублей. Похитителем оказался ранее судимый 60-летний местный житель. Он признался, что часть украденного сдал в пункт приема цветных металлов, а остальные вещи готов вернуть владелице. Возбуждено уголовное дело.