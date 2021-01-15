В наступившем году нашему селу Мутный Материк исполняется 150 лет со дня основания. Как встречают юбилей его обитатели?

«Градообразующим предприятием» на селе является сельскохозяйственное ООО «Северный», где числится около 200 работников. Основной проблемой этого хозяйства является ветхость скотных дворов. Строились они более полувека назад в деревянном исполнении, поэтому каждое лето их приходится ремонтировать.

Два года назад в Мутный Материк приезжал министр сельского хозяйства Коми Анатолий Князев. Он обещал помочь в строительстве коровника на 200 голов. Но помощи сельчане так и не дождались. И спросить уже не с кого – министр покинул свой пост. А когда новое руководство доберется до отдаленного села – неизвестно.

Если закроется базовое для Мутного Материка сельхозпредприятие, люди останутся без работы, а их семьи – без денег. Уехать отсюда большинство не может – для этого тоже нужны средства.

Что же касается создания фермерских хозяйств, то в наших северных условиях это дело рискованное, экономически невыгодное.

Операция «Оптимизация»

Вторая проблема, волнующая жителей, – это медицинское обслуживание. В свое время в Мутном Материке была построена хорошая больница – теплое просторное здание. Рядом водоколонка, котельная, помещение аптеки, теплый гараж и другие подсобные помещения. Здесь работали физиотерапевтический, зубоврачебный, гинекологический, процедурные кабинеты. Была своя лаборатория для исследования анализов, палаты на 25 коек, родильная, даже операционная – все было!

И все это перечеркнула так называемая «оптимизация». Чиновники мотивировали ее необходимость тем, что отдаленной больнице не выдадут лицензию (придуманную в столице и для столицы, где совершенно иные условия). Но ведь для труднодоступного села можно было найти другое решение. Для этого, собственно, и существует региональная власть (правительство и парламент). Увы, такую инициативу руководство Коми не проявило. А в результате «оптимизации» сейчас в селе вместо больницы – врачебная амбулатория, где многие кабинеты уже не функционируют.

Чтобы как-то оправдаться перед населением, чиновники придумали построить новую амбулаторию. Но и здесь что-то пошло не так: уже третий год стоит новое здание здравоохранения на опушке леса, где бродят медведи. Кому-то в голову пришла идея сделать что-то вроде больничного комплекса: достроить к амбулатории дополнительные помещения: гараж, жилье для врачей. Сельчане шутят: пока комплекс строится, лечить станет некого…

Зачем угробили Советы?

В 2014 году из местного бюджета для обустройства дороги в нашем селе была выделена приличная сумма. Но и здесь не обошлось без изъянов. Вместо крупного щебня, как закладывалось в проекте, дорожную насыпь выполнили из речного гравия – этого добра вблизи села много. А на пересеченной местности (одни ручьи и холмы у нас в селе) после дождей гравий с песком легко сползает с насыпи. Теперь образующиеся промоины в дорожном полотне приходится засыпать. Причем делается это за счет средств сельхозпредприятия, и без того небогатого.

На мой взгляд, при возведении значимых объектов меньше было бы провалов и ошибок, если бы, как прежде, функционировал Совет депутатов села. Депутаты сумели бы отрегулировать возникающие проблемы и контролировать строительство.

По моему убеждению, Советы в селах были ликвидированы (создан городской округ) с простой и циничной целью: чтобы беспрепятственно осваивать месторождения на территории района. Поэтому и стараются власти исключить из политической жизни коренное сельское население. А это уничтожает вековое традиционное хозяйствование на освоенной предками территории. Если так будет продолжаться и дальше, Север совсем опустеет…

Анатолий КАНЕВ,

с. Мутный Материк.