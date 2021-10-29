Ежемесячно практически каждый житель Республики Коми получает так называемую «Единую квитанцию», в которой «КЭСК» («Коми энергосбытовая компания») указывает, какую сумму нужно внести на ее счет за потребленную энергию. Вроде все законно, и претензий у потребителя не возникает. Однако в той же квитанции есть еще одна строка – «Услуга по обращению с ТКО», плату за которую получает ООО «Региональный оператор Севера». Спрашивается: с какой стати деньги собирает «КЭСК»?

«Трибуна» многократно писала об этой проблеме, более того, состоялось много заседаний Арбитражных судов разного уровня, в результате которых такое положение дел признано незаконным. Последнее постановление по этому делу было подтверждено 21 октября 2021 года Арбитражным судом Волго-Вятского округа.

Наш внештатный корреспондент из Ухты Владимир Миронович Иванов, изучивший проблему досконально, обратился с открытым письмом сразу в несколько инстанций, среди которых Антимонопольная служба, «Коми энергосбытовая компания», региональный оператор и прокуратура республики.

Вкратце напомним о том, как развивались события.

«Навар» – два процента

Между созданным в 2018 году региональным оператором и АО «Коми энергосбытовая компания» 22 октября того года был заключен агентский договор, по которому «КЭСК» стала осуществлять сбор денег от потребителей услуг по обращению с ТКО с зачислением на расчетный счет партнера по договору.

Был в договоре и пункт, указывающий на то, что по письменному поручению регоператора денежные средства, поступившие от потребителей, подлежат перечислению не на расчетный его счет, а на банковские счета третьих лиц – контрагентов регоператора.

За действия по рассылке квитанций и сбору денег «КЭСК» получала два процента от поступивших средств как на спецсчет, так и на расчетный счет — так оценили договаривающиеся стороны данную деятельность.

В 2020 году, после ряда критических статей в «Трибуне» и обращений Владимира Иванова в суды, региональный оператор (на тот момент ООО «Ухтажилфонд») произвел «рокировку», отделив от себя функцию сбора и вывоза мусора (ТКО), оставив за собой первоначальную задачу – обслуживание жифонда. А регоператор поменял название и стал называться «Региональным оператором Севера».

Заключенный в 2018 году договор был расторгнут, и заключен новый агентский договор № 611-120/208. При этом условия его в части сбора денежных средств от потребителей услуг, перечисления поступивших денежных средств по распоряжению регоператора третьим лицам и размер вознаграждения, а также порядок оплаты остались прежними.

Туда, сюда, обратно…

Владимир Иванов опять обратился в суд, и 15 апреля 2021 года Арбитражный суд РК при рассмотрении дела № А29-32/2021 установил: «В силу норм действующего законодательства возможность осуществления расчетов за коммунальные услуги через третьих лиц прямо ограничена законодателем путем определения закрытого круга лиц, привлечение которых к участию в рассматриваемых отношениях между региональным оператором и собственником жилого помещения возможно – это платежные агенты и банковские платежные агенты. Привлечение иных посредников к осуществлению расчетов законодательно не

предусмотрено (пункт 148(40) Правил № 354).

Кроме того, установлено, что и по новому договору АО «КЭСК» не является платежным агентом и не вправе осуществлять деятельность по приему денежных средств от населения.

На это решение со стороны «КЭСК» последовала апелляция, но уже Второй арбитражный апелляционный суд установил, что АО «КЭСК» не вправе осуществлять деятельность по приему денежных средств от населения по договору от 22.10.2018 г. Кроме того, налоговой инспекцией № 3 по Республике Коми «КЭСК» привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 15.1 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Закон надо уважать!

Итог таков: на основании части 3 статьи 7 закона № 103-ФЗ несоблюдение оператором по приему платежей настоящего Федерального закона является основанием для расторжения договора поставщика с таким оператором по приему платежей.

Однако договор от 22.04.2020 г. № 611-120/208 так и не был расторгнут. Агент (АО «КЭСК»), начиная с 01.11.2018 г., в течении трех лет производил незаконные банковские операции (прием денежных средств и перечисление их по поручению регоператора третьим лицам) и получал доход. А такая деятельность преследуется статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении Ко-ми УФАС России антимонопольного дела

№ 011/01/11-203/2020 было заявлено ходатайство о передаче материалов в правоохранительные органы для привлечения принципала (региональный оператор) и агента (АО «КЭСК») к уголовной ответственности. Однако указанное ходатайство Коми УФАС удовлетворено не было.

Здесь стоит вспомнить, что в прошлом году завершилось уголовное дело, возбужденное судом Сыктывкара в отношении «черных банкиров» (ООО «Платежные сервисы», ООО ЕПС «Облака» и ООО ИК «Дилер»). Фигуранты дела были осуждены на срок от трех до пяти лет колонии общего режима – за незаконную банковскую деятельность.

Ситуация весьма любопытная. Особенно если учесть, что в последние годы в Коми уголовные дела по экономическим статьям заводятся очень легко, буквально «с пол-оборота». Но, видимо, эта практика распространяется не на все компании…

Теперь дело за следователями?

В открытом письме, с которым Владимир Иванов обратился к сторонам процесса, указано:

«На основании изложенных обстоятельств прошу ООО «Региональный оператор Севера» и АО «Коми энергоснабжающая компания» немедленно расторгнуть агентский договор от 22.04.2020 г. №611-120/208 и тем самым прекратить деятельность по осуществлению незаконных банковских операций, а Коми УФАС России – передать материалы антимонопольного дела № 011/01/11-203/2020 в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела».

Данное обращение с приложением документов Владимир Миронович отправил заинтересованным лицам заказным письмом. О принятых решениях «Трибуна» сообщит читателям.

Анатолий ПОЛЬКИН.