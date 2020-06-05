Кадры меняются на глазах

На этой неделе в федеральных органах и правительстве республики произошла целая серия кадровых перестановок.



Вместо перебравшегося в Москву Сергея Бажутова прокуратуру Республики Коми возглавил Николай Егоров.

12 марта депутаты Госсовета Коми на внеочередном заседании большинством голосов поддержали кандидатуру Н. Егорова, рекомендованную на должность прокурора республики. 1 июня Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении шестерых региональных прокуроров, в том числе и прокурора Коми.

Для справки. Николай Егоров родился в 1962 году в Вологодской области. Юрист, окончил Ленинградский государственный университет. С 1986 по 2013 годы работал в Ленинградской области, начав со стажера прокурора в городе Кириши и закончив должностью заместителя прокурора области. В 2013 году был назначен прокурором Ненецкого автономного округа.

Директором Национальной библиотеки Коми стал Алексей Просужих. Он сменил на этой должности Ольгу Мифтахову.

На днях министр культуры Коми Сергей Емельянов представил коллективу нового директора. Одной из первых своих задач А. Просужих видит качественно выстроенный процесс капитального ремонта здания Национальной библиотеки, которая должна открыть свои двери к 100-летию Республики Коми в 2021 году.

Для справки. Алексей Просужих, экономист по образованию, трудовую биографию начал в Усть-Вымском районе, занимал различные должности на предприятиях, был заместителем руководителя администрации муниципалитета. С 2010-го по 2013-й работал в Министерстве культуры заместителем руководителя, затем до 2017 года трудился на должностях заместителя руководителя Агентства Республики Коми по туризму и Министерства экономического развития Коми.

В 2017 году назначен первым заместителем министра промышленности, с января по май 2019-го – исполняющий обязанности министра инвестиций, промышленности и транспорта. С 2019 по 2020 гг. занимал должность проректора Ухтинского государственного технического университета.

Министром внутренних дел по Коми назначен Андрей Сицский.

Должность министра внутренних дел стала вакантна после ареста прежнего руководителя ведомства Виктора Половникова. Он был взят под стражу 17 января 2020 года по подо-

зрению в получении взятки. Указом президента России новым руководителем ведомства назначен Андрей Сицский. До нового назначения полковник полиции А. Сицский занимал должность заместителя начальника УМВД – начальника полиции УМВД России по Калининградской области.

Для справки. Андрей Сицский родился в 1973 году в Волгоградской области. На службу в органы внутренних дел поступил в 1994 году. В 2000 году окончил Волгоградский юридический институт МВД России. За время службы занимал различные должности в Волгоградской области, в 2018 году стал начальником полиции УМВД России по Калининградской области.

Должность министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми заняла Людмила Панюкова. Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Владимир Уйба.

И.о. министра строительства и дорожного хозяйства Коми назначен Андрей Некрасов.

Напомним, распоряжением врио главы Коми от 24 апреля был освобожден от должности министра строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Крикуненко. С 1 мая исполнение обязанностей руководителя ведомства было возложено на первого заместителя министра Ирину Круглову. Распоряжением врио главы Республики Коми от 1 июня и.о. министра строительства и дорожного хозяйства назначен Андрей Некрасов.