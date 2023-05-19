Главу Коми теперь критикует не только оппозиция, но и руководство «Единой России», а это уже серьезно.

Более того, публикация с критикой деятельности В. Уйбы (он также лидер «единороссов» в Коми) была размещена 18 мая на главном партийном сайте. Это тот самый случай, когда можно говорить о некоей «публичной порке», которая в России обычно заканчивается отставками.

Нулевая готовность

Секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак на селекторном совещании с Министерством просвещения РФ назвал ситуацию со строительством школ в Коми «управленческим параличом».

Из публикации, размещенной на сайте «Единой России», следует, что в «красной зоне» – школа №3 в Сыктывкаре и школа в столичном микрорайоне Емваль. По одной из них строительная готовность 0 процентов, по второй – 15 процентов. На строительство школы №3 требуется дополнительное финансирование – 411 млн рублей, которые республика выделить не может. Власти Коми обратились в Минпросвещения, чтобы исключить объект из проекта по строительству школ.

«У нас проблемы»

«Деньги можно вернуть, объект можно убрать, а дети, куда пойдут учиться? Вы же не для отчета, не для галочки это делаете. Не для того, чтобы из «красной зоны» уйти в «зеленую». Сергей Сергеевич (Кравцов -руководитель Министерства просвещения РФ – ред.), просьба: собраться с участием наших представителей федерального штаба. Коллеги, передайте главе республики: собирайте свою управленческую команду и приезжайте в Москву. Вместе с главой», — заявил Андрей Турчак.

Сергей Кравцов вдогонку добавил: «Я провожу раз в месяц совещание с вице-губернаторами, чтобы мы выверяли все рабочие позиции. Во вторник на совещание даже не министр приехала. Приехал замминистра, который вообще ни за что не отвечает. И у нас проблемы с Коми не только по стройкам, но и по реализации нацпроекта…»

Напомним, что министр просвещения Кравцов еще в январе 2022 года резко высказался по поводу обучения детей в аварийной школе в Печоре. Даже обещал переселить туда региональных чиновников: «Ситуация в Печоре говорит о том, что ответственные руководители не слышат людей и не реагируют на их обращения».

Но чиновники никаких выводов не сделали. Несмотря на возмущение печорской общественности, они все же «приговорили» местную школу к сносу, хотя местные жители настаивали на ее ремонте.

«Зуб» Турчака

Андрей Турчак — очень влиятельный в стране человек, он входит в так называемый «ближний круг» Владимира Путина.

Владимиру Уйбе, хоть он однажды и сравнил себя с Путиным, до этого «кремлевского круга» — как до Луны. Уйба всего лишь мелкий региональный управленец, которого в любой момент могут убрать, что называется, «по щелчку пальцев».

Тем не менее Владимир Викторович, будучи по характеру нервным, обидчивым, умудрился поссориться и с самим Турчаком. На одном из совещаний, где шел «разбор полетов» по выборам в Госдуму, произошел конфликт. Турчак попросил объяснить причину низкой активности избирательной кампании в Коми. В ответ губернатор вспылил и фактически обвинил руководство партии, что оно лишь мешает, а не помогает выстраивать предвыборную кампанию в регионе.

По просьбе Кремля, конфликт был тогда поставлен «на паузу», но господин Турчак не из тех людей, кто забывает подобные дерзости.

На выход — с вещами?

Давно известно, что Владимир Уйба вспыльчив, упрям и способен устроить скандал на пустом месте. Он не раз вступал в нелепые перепалки с экологами, депутатами и даже сотрудниками ГИБДД. Сначала он испортил отношения с региональной элитой, а потом и со многими федералами.

К сожалению, 64-летний Уйба не какой-нибудь обычный пенсионер (тогда бы его вздорный характер мало кому мешал), а действующий глава региона. И если у него портятся отношения с Москвой, это так или иначе влияет на каждого жителя республики. Например, в плане привлечения в Коми финансовых ресурсов.

Как минимум до осени В.Уйба, скорее всего, останется на своем посту (Кремлю сейчас не до губернаторов). Но он уже давно находится в списке «на вылет». Это лишь вопрос времени.

Сергей МОРОХИН.