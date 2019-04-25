Управляющая компания вынуждала жильцов дважды оплачивать услуги

Недавно прокуратура Ухты сообщила, что добилась восстановления социальных прав граждан на получение компенсации по оплате за ЖКУ в доме № 9 по улице Советской. Здесь уже долгое время идет борьба за «управление» между ООО «Ухтажилфонд» и «УК-1».

О начале этого конфликта «Трибуна» писала еще в 2016 году. Напомним, что тогда общее собрание собственников решило отказаться от услуг ООО «Ухтажилфонд». По их мнению, фирма работала недобросовестно. Но не успела новая управляющая компания проработать и три месяца, как компания «Ухтажилфонд» провела «свое» собрание и, опираясь на часть недовольных жильцов, вновь объявила дом своей вотчиной.

В ходе разбирательств были обнаружены и поддельные подписи в бюллетенях голосования, и нарушения ряда процедур, предусмотренных жилищным законодательством. Подъезды пошли войной друг на друга, и в доме начали хозяйничать сразу две «управляйки». В течение 15 месяцев жильцы получали двойные счета на оплату услуг. А дом при двух няньках, как дитя без глазу, продолжал ветшать.

«Слабое звено»

«Ухтажилфонд», автор новаторского изобретения собраний-клонов в Ухте, руководствуясь известным правилом «разделяй и властвуй», нащупал в доме самое «слабое звено». Таковыми оказались льготники: многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды — то есть те категории граждан, которым государство оплачивает часть расходов за коммуналку.

По ходатайству «Ухтажилфонда» органы социальной защиты отказали указанным жильцам дома в мерах социальной поддержки, поскольку «управляйка» обвинила их в мнимой задолженности аж за 13 месяцев. И органы соцзащиты легко согласились с мнением частной фирмы.

«Какие же мы злостные неплательщики? — возмущался глава многодетной семьи Роман Яковлев. — Мы, как и полагалось, в полной мере оплачивали счета вновь избранной компании. А нас вынуждают не только повторно оплатить услуги, но и лишают положенной компенсации. И все это происходит на основании частного мнения коммерческой структуры, руководство которой фактически вместе с чиновниками государственных органов решило взять граждан в заложники. Это элементарный шантаж!»

Деньги вернули

После ряда проверок прокуратура установила, что «действиями ООО «Ухтажилфонд» были нарушены права граждан на социальные льготы». В апреле 2018 г. прокуратура внесла руководителю ООО «Ухтажилфонд» представление с требованием устранить нарушения законодательства. Но дело затянулось.

Лишь в октябре прошлого года закончились судебные разбирательства. Прокуратура приняла меры, чтобы ООО «Ухтажилфонд» отозвало из Центра социальной защиты населения сведения о наличии у жильцов дома задолженности. Собственникам квартир возвращены «потерянные» за период с апреля 2017 года по март 2018 года денежные средства в размере 115 тысяч рублей.

А что завтра?

Итак, скандальная ситуация вроде бы разрешилась. А вот что стало с домом? «Ухтажилфонд» в ходе судебных баталий отбил-таки дом «взад». Стало ли лучше жильцам?

— Судите сами, — рассказывает председатель совета дома Валентина Ерченко. — По итогам прошлого года «управляйка» не выполнила ряд работ, утвержденных общим собранием собственников, на 600 тысяч рублей — это примерно половина нашего годового бюджета.

— Может, надо сменить компанию?

— К сожалению, на сегодня в Ухте не к кому уходить, и выбор у нас только один: искать изо всех зол меньшее.

P.S. Ветеран труда Николай Борисов неделю назад пытался заехать к друзьям, проживающим по адресу Ленина, 46. Поразился, что на исходе зимы двор совершенно в непроезжем состоянии. Видимо, не чистили его от снега весь сезон. Ухабы и ямы такого размера, что его Ниссан ЕХ-Trail — машина повышенной проходимости — с трудом выбрался из колеи. А ведь работу «Ухтажилфонда» именно в этом дворе регулярно прославляют местные СМИ.

Владимир ИВАНОВ,

Тамара ПРОСУЖИХ,

Валерий ТОРЛОПОВ,

члены координационного совета управдомов Ухты.