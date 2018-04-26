Уральской тропой прошел француз-одиночка

Французский путешественник Батист Дюлар в феврале в одиночку покорил Приполярный Урал.

Его путь пролегал из Саранпауля Ханты-Мансийского автономного округа через горы в Инту. Кстати, этот путь давно известен местным оленеводам. Свое путешествие француз описал в блоге.

Из снаряжения Дюлар взял с собой лишь палатку, традиционные мансийские лыжи и печку. 16 дней путешественник шел через тайгу и горы, используя традиционные методы выживания коренных народов Севера.

Своей целью путешественник называет не рекорды. По его словам, он изучал природу, впитывал и использовал подлинный опыт выживания манси, зырян и хантов — обо всем этом он снимал свой фильм. Ведь девственная природа — это важная часть мирового наследия, которое надо сохранять.