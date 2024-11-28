Ушел, чтоб вернуться (Блиц от 29 ноября)

Мэр Ухты принял решение досрочно сложить полномочия.

Срок полномочий Магомеда Османова истекал 3 декабря, ровно через пять лет после его избрания на должность. С 29 ноября он подал прошение об отставке. Временно исполнять обязанности до избрания нового мэра будет первый замруководителя администрации Петр Артемьев. Прием документов от кандидатов завершился 24 ноября, а сам конкурс на должность запланирован на 6 декабря. Уже известно, что г-н Османов примет в нем участие.

Растут печальные списки

На днях стало известно, что в ходе СВО погибли еще трое военнослужащих из Коми.

Это Василий Прокушев из села Палевицы Сыктывдинского района, Тимофей Зуев из Печоры, Даниил Быков из Сыктывкара.

Школьники – на колесах

Из Сыктывкара по муниципалитетам республики разъехались 27 новых школьных автобусов.

По словам министра образования и науки Коми Натальи Якимовой, всего по республике 245 школьных маршрутов, по которым курсирует 241 автобус, подвозя ежедневно более 6,7 тысячи детей. В эти дни автопарк обновят школы 14 муниципалитетов. На следующий год Коми заявила потребность в Минпромторг, как минимум, в 20 автобусах. Но пока федеральный центр только собрал заявки от регионов.

Кто возглавит район?

В Троицко-Печорском районе перенесли конкурс на должность главы.

Конкурс на замещение должности главы муниципального района «Троицко-Печорский» – руководителя администрации должен был состояться 27 ноября, но по неизвестным причинам заседание Совета перенесли на 29 ноября. На участие в конкурсе заявились три кандидата, двое мужчин и одна женщина. По неподтвержденной информации, на кресло руководителя района претендует глава сельского поселения Комсомольск-на-Печоре Татьяна Порядина. Экс-руководитель района Алексей Целищев перешел на другую должность и в конкурсе не участвует.

Наше место – одиннадцатое

Эксперты оценили качество подготовки экзаменационной кампании 2024 года.

Экзамены в этом году в Коми сдавали 9773 девятиклассника и 3514 одиннадцатиклассников. По организационным показателям республика заняла 11 место среди 89 регионов России.

Прохожие ломают ноги и руки

Во время гололеда на улицах столицы Коми пострадали почти две сотни человек

По информации Минздрава Коми, с 16 по 21 ноября в Сыктывкарскую городскую больницу № 1 обратились 179 человек с уличной травмой, вызванной гололедом. У большей части пострадавших (92 человека) – ушибы и растяжения рук и ног, у 87 человек – переломы. Возраст пациентов варьируется от 18 до 90 лет.

Крупная авария в Микуни

26 ноября Микунь остался без воды и отопления из-за порыва магистральной трубы холодного водоснабжения. Авария случилась во время земляных работ.

Пока шло подключение котельных, дома отключили. Для населения был организован подвоз воды. Лишь к вечеру ремонтные работы на магистральной трубе холодного водоснабжения были закончены, сообщила администрация. На водоочистных сооружениях города шло наполнение резервуаров чистой водой. При этом еще несколько часов из кранов текла грязная вода. Только после создания необходимого запаса началась подача воды в систему водоснабжения города.

Опасные склады у школ

Прокуратура Усть-Вымского района выявила в трех школах склады ртутных ламп.

Прокуратура Усть-Вымского района провела проверку исполнения законодательства об отходах 1 класса опасности в деятельности образовательных учреждений. Установлено, что в подвале одной из местных школ с 2017 года хранится свыше тысячи отработанных ртутьсодержащих ламп. Тогда как по закону юридические лица имеют право складировать отработанные такие лампы только до 11 месяцев. Дальнейшее их хранение может осуществляться в специально оборудованном сооружении. Аналогичные нарушения выявлены в двух других образовательных учреждениях района. По итогам проверки прокуратура внесла директорам школ представления об устранении нарушений закона.

Они «другие», но родные

2 декабря в столице Коми (ул. Бабушкина, 11) состоится Республиканский форум «Мы другие», в котором примут участие семьи, воспитывающие особенных детей.

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья получат консультации специалистов. В программе – тренинги и мастер-классы. В форуме примут участие семьи из всех муниципалитетов республики.

А будут ли ледяные избушки?

Теплая погода может внести коррективы в планы по обустройству новогодних городков в Сыктывкаре.

Как сообщает муниципальный «Жилкомсервис», обычно к концу ноября работники предприятия уже производят резку льда на водоемах вблизи Краснозатонского моста для создания тематических фигур, а к середине декабря обустройство городков идет уже полным ходом. Но из-за теплой погоды лед на водоемах еще не сформирован. «В любом случае горки, световые консоли и фигуры для создания праздничного настроения у горожан на Стефановской площади будут установлены», – пообещали в мэрии столицы Коми.

Плюс три десятка автобусов

27 ноября Сыктывкар получил 30 новых автобусов НефАЗ.

Они уже вышли на магистральные маршруты №17м, 18м, 54м, а также на другие линии с высоким пассажиропотоком. В каждом автобусе, как сообщает муниципальный перевозчик «Комиавтотранс», предусмотрено 29 сидячих мест и одно место для инвалидной коляски. Имеется также специальная платформа – аппарель, способная облегчить вход и выход маломобильных людей. Стоимость единицы транспорта составляет 18,9 млн рублей. Техника приобретена на условиях льготного лизинга.