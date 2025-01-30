Ростехнадзор закрыл участок (Блиц от 31 января)

Воркутинскому предприятию назначен штраф в размере 900 тысяч рублей.

Печорское управление Ростехнадзора назначило штраф за нарушение обязательных требований промышленной безопасности на угольной шахте «Комсомольская». В связи с тем, что выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью людей, управлением составлен протокол о временном запрете деятельности на ведение горных работ на Выемочном участке Лавы 421-ю пласта «Четвертый» и эксплуатацию ленточного конвейера.

Маткапитал подрастет

С 1 февраля размеры свыше 40 мер социальной поддержки увеличат до уровня официальной инфляции (9,5%).

Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Общий размер маткапитала в 2025 году, таким образом, составит 912 тысяч рублей, а сумма сертификата на первого ребенка достигнет 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей.

Школы приведут в порядок

Капремонт трех сельских школ обойдется почти в 110 миллионов рублей.

На портале госзакупок размещены новые аукционы и конкурсы по образовательным объектам. Так, на капремонт школы в интинском селе Петрунь хотят потратить более 119,5 млн рублей. Срок выполнения работ – до 14 ноября. На обновление школы в селе Руч Усть-Куломского района – 23,5 млн рублей. Сроки выполнения работ – до 25 августа. На капремонт школы в Аджероме Корткеросского района выделили более 66,6 млн рублей. Срок окончания работы – до 1 ноября.

Я поведу тебя в музей…

Посещение музеев и выставок для многодетных семей сделали бесплатным.

Данная мера социальной поддержки была утверждена постановлением правительства Коми. В настоящее время в республике 12 тысяч многодетных семей. К таковым относятся семьи, воспитывающие троих и более детей. Для бесплатного посещения необходимо предъявить удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи.

«Лыжня России – 2025»

8 февраля любители лыжного спорта соберутся на 43-й Всероссийской массовой гонке.

В этом году спортивный праздник развернется в четырех точках: на лыжных базах «Динамо» и «Веждино» (в Эжве), на стадионах поселков Краснозатонский и Верхняя Максаковка. На всех площадках пройдут массовые забеги, где любой желающий сможет преодолеть подходящую ему по силам дистанцию. В день проведения «Лыжни России» для сыктывкарцев будет организовано бесплатное автобусное сообщение.

Горечь наших потерь

На днях стало известно о гибели еще восьмерых военнослужащих из Коми.

В ходе СВО погибли Эдуард Пантелеев, уроженец с. Объячево Прилузского района, Евгений Семенов из Инты, Сергей Бобрецов из Усть-Цилемского района, Иван Мишарин из Печоры, Виктор Волков из Корткеросского района, Николай Топоров из Сосногорска, Станислав Дейкин из Ухты, Алексей Рудаков, уроженец села Пыелдино Сысольского района.

Слишком дорог уголек

Желающих приобрести угольное месторождение под Воркутой пока не нашлось.

В ноябре 2024 года департамент по недропользованию по Северо-Западу объявил аукцион на право пользования участком «Поле шахты № 3 Усинского угольного месторождения» для добычи полезных ископаемых. Участок расположен на территории муниципального округа Воркута, его площадь – 97 кв.км. Ранее здесь уже проводились работы по разведке и добыче каменного угля. Этим занимались Новолипецкий металлургический комбинат и ГОК «Усинский-3». На сегодня срок пользования участком у них вышел. Несмотря на то, что срок владения участком был увеличен до 20 лет, его цена в 1 млрд 936,7 млн рублей отпугнула потенциальных желающих. На аукцион не было подано ни одной заявки – торги признаны несостоявшимися.

Замахнулись на «Золотую маску»

Спектакль Воркутинского драмтеатра борется за премию «Золотая маска».

Всего на соискание премии в шести номинациях поступили заявки из 472 театров. Спектакль «Сильва. Дойти до премьеры», который был поставлен московским режиссером Сергеем Коробковым к 80-летию заполярного театра, борется за победу в номинации «Лучшая работа драматурга в театре». Напомним, это спектакль в спектакле – история о рождении труппы, состоящей в том числе из заключенных, и фрагменты из оперетты «Сильва», премьерой которой театр Воркуты открылся в 1943 году.

Новоселье в Бакуре

В ижемском селе открыли новый детский сад на 60 малышей.

Учреждение будут посещать дошколята из деревень Бакур, Варыш и Ёль. Ранее малыши посещали детсады, расположенные в двух старинных купеческих домах 1903 и 1905 годов постройки, которые не соответствовали требованиям санитарной и пожарной

безопасности.

Преступники «сидят» в интернете

В Коми ущерб от действий кибермошенников достиг 1,3 миллиарда рублей, сообщил глава МВД по Республике Коми Андрей Сицский.

Министр отметил, что в современных условиях самой главной проблемой, наносящей наибольший ущерб населению, остаются преступления, совершенные с применением IT-технологий. На сегодняшний день они составляют почти 40% от всех зарегистрированных уголовно-наказуемых деяний.