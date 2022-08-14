Ушел старейшина журналистского цеха

13 августа на 87 году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался ветеран журналистики Республики Коми Алексей Петрович Ардышев.

А. Ардышев родился 26 марта 1936 года близ города Уржума Кировской области. Он из поколения «детей войны», которымвыпала трудная судьба. С раннего детства Алексею приходилось работать на колхозных полях, испытывать голод и лишения.

После школы, несмотря на серьезный недуг, которой появился у него во время невзгод военного детства, Ардышев поступил на факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Закончив ЛГУ, был по распределению отправлен на Кавказ, в город Грозный, где в начале 60-х годов работал в областной газете Чечено-Ингушской АССР. Его смелые критические материалы, разоблачавшие кумовство и коррупцию среди местной национальной элиты, вызвали резкое недовольство тогдашней партийно-хозяйственной верхушки. На молодого принципиального журналиста посыпались угрозы, и он вынужден был уехать. Так Алексей Петрович попал на далекий Север, с которым уже никогда больше не расставался.

Приехав в Коми АССР, он сначала работал на республиканском телевидении, затем в ряде ведущих изданий – в газетах «Молодежь Севера»и «Красное Знамя». В 70-80-е годы А. Ардышев возглавлял редакцию многотиражки «Голос строителя». В 1990-м он стал одним из основателей появившейся в том же году новой газеты «Трибуна», где и проработал затем свыше 30 лет.

Это был настоящий профессионал с обостренным чувством социальной справедливости. Героями его публикаций становились в первую очередь простые люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Алексей Петрович всегда принимал сторону всех «униженных и оскорбленных», стараясь защитить каждого, кто к нему обращался за помощью.

Будучи старейшиной газетного цеха, который 60 лет своей жизни посвятил журналистике, Алексей Петрович обладал безусловным авторитетом и безупречной репутацией. По словам коллег, он был «совестью редакции», человеком, который не мог лгать, лицемерить, приспосабливаться к мнению власть имущих.Не терпел фальши, официозного пафоса и в принципиальных вопросах никогда не шел на постыдные компромиссы. При этом был очень добр и отзывчив к друзьями близким, всегда откликался на их проблемы.

По жизни Алексей Петрович был настоящим марафонцем и за 60 лет журналистской карьеры ни разу не сошел с дистанции, не спасовал, не опустил рук. Вплоть до того, как началась тяжелая болезнь, он оставался в строю, честно выполняя свой профессиональный долг.