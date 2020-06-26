Ежегодно в России в розыск объявляется свыше 70 тысяч человек. В основном, это несовершеннолетние воспитанники детских домов и школ-интернатов, пожилые люди с потерей памяти, заблудившиеся грибники и неосторожные рыбаки. Большинство из них удается найти. Но далеко не всегда – живыми…

В Коми, по данным пресс-службы регионального МВД, в прошлом году в розыске находились 974 человека. 342 из них найдены. Свой вклад в поиски пропавших внесли и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Отряд готов выступить по тревоге

Отряд «Лиза Алерт» действует во многих регионах России. Свое название он получил в память о девочке Лизе Фомкиной, которая погибла в подмосковном лесу осенью 2010 года. Слово «алерт» в названии – это от английского «тревога».

В Коми отряд работает с июня 2017 года, когда в Печоре пропала Наталья Тырнова. Десятки горожан вышли тогда на поиски девушки. К сожалению, ее нашли уже мертвой.

Только за первые пять месяцев этого года спасатели получили 58 заявок о пропавших в Коми людях. 49 из них найдено живыми, 6 – погибли, рассказала «Трибуне» региональный представитель «Лиза Алерт» Юлия Пинежанинова.

Сегодня в отряд входят около 120 человек. Вступить в него могут все, кому исполнилось 18 лет. Для этого нужно заполнить анкету в группе «Лиза Алерт» «ВКонтакте», а также написать, чем вы готовы помочь. Здорово, если у вас есть своя машина или, к примеру,

обученный к поиску пес. Ведь добровольцам приходится забираться в самые труднодоступные места, а зона поисков – это десятки километров.

На счету – каждая минута

Раз в два месяца спасотряд проводит мероприятия для новичков, где их обучают специфике поисковой работы. Направлений в отряде много, каждый волонтер может найти себе применение. Есть группы, где будут рады, например, конным наездникам, кинологам, велосипедистам…

Координаторы «Лиза Алерт» постоянно участвуют в разборах реальных дел, чтобы научиться грамотно действовать в каждой конкретной ситуации. «Одно из основных правил, с которым знакомится каждый, кто приходит в отряд, никогда не передавать информацию о поисках третьим лицам и не распространять ее в публичном пространстве, – говорит Юлия. – Все данные, полученные в ходе поиска, – личная жизнь человека. И лишняя информация может навредить ему и его близким».

До сих пор многие люди не воспринимают работу отряда всерьез: мол, что они могут? Пусть этим занимается полиция или МЧС. «Мы в таких ситуациях не обижаемся: перед нами стоит задача найти человека, а кто это сделает и как – это не главное, – считает Ю. Пинежанинова. – Поисковик действует под девизом: «Нет времени спорить. Есть время спасать».

Вот несколько советов, которые дают волонтеры «Лизы Алерт». Прежде всего не теряйте времени! Если ваш родственник (тем более ребенок!) не пришел вовремя домой, перестал выходить на связь, поиски нужно начинать сразу же. Кстати, заявление на поиск пропавшего в полицию можно подавать в любое время – нет никакого «правила троих суток», о котором часто говорят в органах. «Медлить – значит, хоронить!» – так говорят в отряде.

Простите, что не сберегли…

25 мая, в Международный день пропавших детей, волонтеры отряда «Лиза Алерт» провели в Сыктывкаре акцию-напоминание. На одной из оживленных улиц города установили «стену», а на ней – почти полторы тысячи детских фотографий. «Это память о российских малышах и подростках, которые пропали без вести и не нашлись. Мы, взрослые, не должны забывать, что благополучие и безопасность детей находятся в наших руках» – так прокомментировала акцию Юлия Пинежанинова.

В Коми на сегодня без вести пропавшей числится Ксюша Ветошева из Эжвы. 8-летняя девочка пропала 24 августа 2014 года. Пошла на пляж и не вернулась.Поисками занимались тогда правоохранители, волонтеры и даже экстрасенсы, но судьба Ксюши до сих пор неизвестна. А вот два 8-летних Андрея, пропавшие в 2009-м в Удорском районе, на сегодня официально считаются погибшими.

Парень с татуировкой совы

Фото пропавших публикуются на страничке «Лиза Алерт» в разделе «Активные поиски» в стандартной оранжевой рамочке с призывом «Помогите найти человека». Самое страшное, когда цвет этой рамки становится черным и надпись меняется: «Найден. Погиб». В понедельник, 22 июня, к сожалению, такая надпись появилась на фото 58-летней Ирины Ивановой (Туголуковой). Женщина ушла из дома 15 апреля в одном халате и тапочках. Добровольцы разместили ее ориентировки во всех пригородных автобусах, таксопарках, больницах. Прошли и проехали в ее поисках около 58 километров…

Однако продолжаются активные поиски еще десяти пропавших. Например, до сих пор неизвестно местонахождение 25-летнего Георгия Есева. Его поиски идут с 19 мая. Особая примета молодого человека – тату на шее в виде совы с расправленными крыльями. Георгий был одет в серую спортивную куртку с капюшоном, джемпер в темную сине-зеленую полоску, черные джинсы, кроссовки и кепку. При себе имел черную мужскую сумку.

13 мая выехал на велосипеде и не вернулся с прогулки 22-летний Александр Козлов. 7 июня вышли из дома и не вернулись Екатерина Попова (Вологжанина) 36 лет и 69-летний Александр Кузнецов. У последнего возможна потеря памяти. А родственники обратились в отряд спустя неделю!

С прошлого года находится в розыске Валентина Федоровна Глотова (Богдан), 1949 года рождения. Невысокого роста, среднего телосложения, седая. Была одета в белую ветровку, черные брюки и темно-синие кроссовки с белой подошвой.

Если вам что-то известно о местонахождении этих людей, не будьте равнодушными, позвоните на «горячую линию» отряда «Лиза Алерт» (8 800 700-54-52) или в любое отделение полиции.

Габриэлла ЩЕРБИНА,

Лиля ВОВК.