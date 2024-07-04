Усинск готовится к юбилею (Блиц от 5 июля)

В сентябре нефтяной столице республики исполнится 40 лет.

Свои подарки городу готовит и градообразующее предприятие. От компании ко дню рождения станут обновленный Дворец культуры (здание получит новую облицовку, большой светодиодный экран на фасаде и благоустроенную территорию с арт-объектом), отремонтированный загс и новая парковая зона в микрорайоне «Лукошко». Кроме того, будет реконструирована стела Всесоюзной ударной комсомольской стройки и площадь перед аэропортом.

Пять сел остались без медика

Для приема пациентов в Удорскую райбольницу направили фельдшера.

Жители сел Большая и Малая Пысса, Латьюга, Политово и Патраково сообщили в социальных сетях, что «остались полностью без медицинского работника» и лекарственного обеспечения. «Хорошо, что в Пыссе есть машина скорой помощи, что водитель не отказывает и везет людей в райбольницу, до которой ехать около трех часов по пескам и болотам», – написали жители. Пока на жалобу отреагировала только администрация района. Со ссылкой на местную больницу власти сообщили, что с 3 июля в селе Большая Пысса приступил к работе фельдшер. Но причины отсутствия медика и как жители будут обеспечиваться лекарствами, не поясняется.

На борьбу с пожарами

50 человек парашютно-десантной пожарной службы из Коми отправились в Якутию.

В Республике Саха (Якутия) введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время там бушуют более 170 природных пожаров, охвативших свыше 544 тысяч гектаров. На помощь коллегам в рамках межрегионального маневрирования отправились пожарные из Коми.

«Народная симпатия»

Жители Коми могут поддержать семью Соловьевых из Удорского района.

1 июля на сайте Года семьи стартовало онлайн-голосование за лучший видеоролик семьи – участника федерального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». В онлайн-голосовании участвует только одна семья от региона.

Сергей Юрьевич и Марианна Ивановна Соловьевы из Усогорска воспитывают пятерых детей. В этом году семья стала лауреатом премии правительства Коми. Голосование продлится месяц – до 31 июля.

Домой уже не вернутся

На этой неделе стало известно о гибели в ходе СВО бойцов из Коми.

В ходе СВО погибли Дмитрий Петров и Павел Дундин из Сыктывкара, Андрей Одинцов, уроженец села Семуково Усть-Вымского района, Роман Бойканич из пос. Благоево Удорского района, Роман Паско, уроженец пос. Подзь Койгородского района, Алексей Домрачев из Сосногорска, Александр Шкрабалюк из сыктывкарского поселка Краснозатонский. А также бывший замруководителя администрации Корткеросского района Александр Артеев.

Следите за счетчиками

Коми энергосбытовая компания информирует об изменениях в тарифах на электроэнергию.

С 1 июля в Коми тарифы на электроэнергию будут рассчитываться по трем диапазонам, в зависимости от количества потребления: чем больше потребляешь, тем больше платишь. Первый (минимальный) – до 10 980 кВт.ч. в месяц; второй – от 10 981 до 42 428 кВт.ч. в месяц; третий – свыше 42 428 кВт.ч. в месяц. Многодетные семьи будут платить по минимальному тарифу, независимо от объема потребления. Также по тарифам для первого диапазона будет рассчитываться плата за электроэнергию на общедомовые нужды. Введение дифференцированных тарифов направлено на поощрение эффективного потребления электроэнергии. По оценкам отраслевых экспертов нововведение затронет не более 5% населения.

Изменился маршрут

Изменена схема движения пригородного поезда Инта – Печора.

В связи с капитальным ремонтом ж/д пути с августа по сентябрь частично изменится маршрут следования сезонных пассажирских поездов № 309/511 Адлер/Новороссийск – Воркута до железнодорожной станции Печора, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Коми. При этом будут сохранены поезда, которые отправляются в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород из Воркуты в данный период в полном объеме.

Ущерб на 107 «лимонов»

Лесные пожары в 2023 году нанесли существенный ущерб лесному фонду Коми.

Всего за пожароопасный сезон прошлого года возникло 145 лесных пожаров на площади 1351,4 га, сообщает Минприроды Коми. Основными причинами возникновения лесных пожаров стали грозовые разряды и неосторожное обращение населения с огнем в лесу. 144 пожара случились на землях лесного фонда и 1 – на землях особо охраняемой природной территории (общая площадь его составила 32,4 га).

Сколько стоит билетик?

На некоторых автобусных маршрутах Сыктывкара с 15 июля цена проезда подрастет.

Комитет по тарифам Коми издал приказ о повышении стоимости проезда в сыктывкарских автобусах компании «Комиавтотранс». Цена проезда будет зависеть от способа оплаты: наличкой придется заплатить 35 рублей, а банковской картой – 32. Речь идет об автобусах следующих маршрутов: №№ 12, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 30, 36, 38, 46, 54. Стоимость безлимитного проезда на 30 календарных дней в режиме «Абонемент» остается прежней – 1800 рублей.

Пляжный сезон открыт!

С 3 июля в Сыктывкаре официально открыт пляж в местечке Кируль.

Соответствующее постановление подписал глава столицы Коми Владимир Голдин. Время работы городского пляжа – с 9.00 до 20.00 часов. Во избежание загрязнения пляжа ограничивается въезд автотранспорта, кроме спецмашин. На территории организовано дежурство спасателей. Напомним, всего в республике будет открыто 10 пляжей.

Сохатый истек кровью

Водитель микроавтобуса сбил лося на трассе Сыктывкар – Ухта.

Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 3 июля на 263 км автодороги. Во время движения водитель столкнулся с животным, от удара лося выкинуло на обочину. Там же он умер от потери крови. На место происшествия после полуночи выезжал Прилузский аварийно-спасательный отряд «СПАС-КОМИ». Спасатели помогли водителю отключить аккумулятор. Удар при столкновении был настолько сильным, что передняя часть авто разбилась «всмятку».