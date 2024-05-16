Усинская «пироманка» (Криминал от 17 мая)

20-летняя девушка подожгла детскую коляску и санки в подъезде жилого дома по улице 60 лет Октября в Усинске.

В результате причинен значительный ущерб одному из жильцов, а также общему имуществу многоквартирного дома на общую сумму свыше 1,7 млн рублей. Подсудимая признала свою вину в полном объеме, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно.

Мотив убийства не раскрыт

Сыктывкарец осужден за убийство своей знакомой.

С женщиной, врачом по профессии, мужчина состоял в близких отношениях. Обоим было слегка за 50 лет. В тот вечер, когда между ними произошла ссора, оба были трезвы. Мужчина нанес знакомой множественные удары ножом в область груди, живота и головы. Мужчина сам вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники обнаружили труп потерпевшей и мужчину, который находился в бессознательном состоянии. Вину мужчина признал, однако пояснить мотивы своих действий отказался. Следующие 9,5 лет он проведет в колонии строгого режима.

В Прилузье обнаружено тело

12 мая местные жители обнаружили на реке Гыркуль пропавшего рыбака.

Погибшим оказался 45-летний рыбак, который пропал 1 мая. На поиски мужчины выезжали спасатели, но из-за большой воды обнаружить его не удалось. Сейчас вода на реках юга резко упала. Сотрудники «СПАС-КОМИ» извлекли тело человека из воды и доставили к месту происшествия в район поселка Ваймес следователей.

По-родственному

Из-за резкого торможения у женщины случился гипертонический криз.

Инцидент произошел в Сыктывкаре утром 11 мая. Автобус НефАЗ ехал по улице Станционной со стороны улицы Морозова. На улице Маркова водитель резко затормозил, из-за чего 59-летняя пассажирка в салоне автобуса упала и получила черепно-мозговую травму. Кроме того, врачи «скорой» диагностировали у нее гипертонический криз, от госпитализации женщина отказалась. Водитель, как выяснилось, управляет транспортом с 2011 года, и за это время он семь раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения.

Грабеж среди бела дня!

14 мая в Сыктывкаре прямо на улице у мужчины сорвали золотую цепь с крестиком.

По словам 42-летнего потерпевшего, он всю ночь накануне распивал спиртное в компании друзей, к которой присоединился неизвестный ему ранее парень. Позже на улице между ними возник спор. Новый знакомый ударил его, после чего сорвал с его шеи цепочку и скрылся. Злоумышленника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний сыктывкарец. Он взят под стражу. Похищенные ювелирные изделия (на сумму 190 тысяч рублей) будут возращены законному владельцу.

Кто украл стиральную машину?

Из кухни малосемейного общежития в Сыктывкаре пропала бытовая техника.

В дежурную часть города в один день поступило два аналогичных заявления о хищении. В одном случае – стиральной машинки, в другом – холодильника. Оба заявителя проживали в малосемейном общежитии, бытовая техника располагалась на общей кухне. Оказалось, что преступление совершил их 42-летний сосед. Мужчина продал вещи соседей, а вырученные деньги он потратил на алкоголь. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.