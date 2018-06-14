Усинское «ноу-хау»: так хоронят автомобили

Компания по обслуживанию нефтяных скважин необычным образом утилизирует спецтехнику. Ее просто закапывают в землю.



13 июня на сайте телерадиокомпании «День» появилось видео, на котором видно, как ковшом экскаватора вполне еще ходовой автопогрузчик сталкивают в огромную яму и далее закадровый голос поясняет:

— Вот подъемник сломал, котлован вырыл, сейчас закапывать буду! Потом вот эти вагончики надо будет закапывать. Цены на бензин растут, а мы тут на месторождениях ходовые машины закапываем.

Автор видео отмечает, что таким образом утилизировать технику решили в компании ООО «Комикуэст Интернешнл», которая занималась установкой и обслуживанием буровых вышек в Коми и НАО.

Известно, что данная организация работала в Усинске с 1995 года, но сейчас находится в стадии ликвидации из-за банкротства после пожара на нефтяной скважине. Назначен конкурсный управляющий, который на момент публикации материала находится в Кирове.

Видео набрало уже почти 8 тысяч просмотров и десятки комментариев. Причем многие комментаторы не просто возмущаются бесхозяйственностью и варварским методом утилизации техники, но и вполне справедливо вопрошают: «Куда смотрит Минприроды»?

Куда смотрит министр?

«Трибуна» попросила прокомментировать ситуацию министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Романа Полшведкина:

— Мы узнали об этом утром 13 июня, и я сразу же дал задание своим инспекторам на месте проверить этот факт. 15 июня в Усинск вылетают также специалисты Минприроды, которые должны будут все официально запротоколировать, чтобы затем передать документы в правоохранительные органы для привлечения виновных к административной ответственности.