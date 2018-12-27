Услуги нет – гоните деньги!

Княжпогостцы не хотят оплачивать «воздух»

Жители сельского поселения Туръя Княжпогостского района, куда входят само село Туръя, поселки Брусничный, Ветью, деревни Весляна, Евдино, Кони и Луг, получили счета за вывоз мусора за ноябрь, но услуги по вывозу отходов им не оказываются.

«Люди возмущены такой ситуацией, не понимают, почему должны платить за «воздух», – пояснила жительница поселения Людмила Шестернина.

Жители и глава сельского поселения обратились за помощью в ОНФ. Они рассказали о том, что договоры о предоставлении услуги по вывозу ТКО с жителями подписаны не были. Рес-публиканская организация ОНФ на «круглом столе» в Госсовете Республики Коми, посвященном проблемам обращения с ТКО, указала, что вопрос вывоза мусора затрагивает жителей и экологию не только в Туръе, но и в других сельских поселениях республики. В ходе встречи активисты ОНФ озвучили инициативу о том, что в случае невозможности на данный момент решить вопрос с вывозом ТКО в Туръе и других труднодоступных населенных пунктах плату местным жителям за вывоз отходов не начислять до решения проблемы.

Также было озвучено предложение главы Усть-Куломского района о введении дифференцированного тарифа для труднодоступных территорий, где вывоз ТКО региональным оператором осуществляется нерегулярно. Заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Республики Коми Анна Тюрнина пообещала рассмотреть озвученные вопросы.

Сельчанин напрасно ждал его на морозе

В минувший понедельник в редакцию «Трибуны» позвонил житель села Намск Корткеросского района Владимир Ткачев, которому местная власть обещала вывозить мусор строго по воскресеньям.

К сожалению, мусоровоза он не дождался, обещанная машина не приехала, только зря простоял час на морозе. Ну, а поскольку никаких контейнеров в его родном селе Намск не было и нет, собранный мусор пришлось тащить домой.

Как законопослушный гражданин, пенсионер Ткачев позвонил в райцентр и спросил о том, когда же теперь к ним приедет мусоровоз. Ответ его обескуражил: оказывается, районная власть не располагает техникой подобного рода, денег на ее приобретение не выделено. Так что вопрос о вывозе мусора повис в воздухе.

А из села Палевицы, что в Сыктывдинском районе, позвонила Вера Краева, проживающая в многоквартирном доме. Мусор у них вывозят, она готова платить за это, но на ее имя пришло сразу две квитанции. Дело в том, что за ней числится старый родительский дом в деревне Гавриловка, что в девяти километрах от Палевиц. И хотя там никто не прописан и никто не живет, на этот заброшенный дом тоже выписана «платежка».

В Усть-Цилемском районе счета выставляют даже покойникам

23 декабря в Усть-Цильме побывал директор регионального оператора по обращению с отходами Владимир Киселев, который провел встречу с населением.

Как уже сообщала «Трибуна», более тысячи жителей района прислали в ООО «Ухтажилфонд», в состав которого входит новое подразделение по сбору мусора, более тысячи заявлений с требованием заключения договора на предоставление коммунальной услуги и открытия специального банковского счета. Директор, вероятно, надеялся успокоить людей и убедить их оплачивать полученные счета. А устьцилемы пришли на встречу для того, чтобы получить ответы на свои вопросы из первых уст. Увы, ушли они с собрания еще более разозленными, чем до встречи.

На протяжении двух с половиной часов звучали вопросы по вывозу мусора, ответы на которые были расплывчатыми: «это еще недоработано»; «здесь вы должны сами нам помочь»; «в будущем это решится»; «пока копите, храните, потом заберем»; «пока увезем, как и раньше, на несанкционированную свалку, потом разберемся». А главный вопрос: «За что платить, если услуги оказано не было?» – звучал многократно, но ответ был один: «Вы обязаны платить!»

Особое возмущение сельчан вызвал тот факт, что в квитанциях были учтены не только люди, уже не проживающие в районе, но даже давно умершие. А на конкретный вопрос: «Поскольку я не вырабатываю по вашим нормативам ежемесячного мусора, могу ли отказаться от услуг вашей коммерческой организации, как, например, от воды или электричества?» – последовал категоричный ответ: «Нет».

Итогом встречи стала резолюция, принятая общим голосованием: «К исполнению закона об обращении с твердыми бытовыми отходами Усть-Цилемский район не готов».

Расходились устьцилемы в недоумении: мусора нет, услуги нет, а платить нужно! Так что же все-таки главное в мусорной реформе – экология или деньги с населения?

Любовь ПИЧУГОВА,

село Усть-Цильма.