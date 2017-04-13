Успеет ли Вячеслав Гайзер осилить 460 томов?

Недавно московский городской суд в очередной раз продлил меру пресечения фигурантам «дела Гайзера».

Аргументы следствия в пользу продления меры пресечения были все те же, что и на предыдущих заседаниях: подсудимые могут попытаться скрыться и оказать давление на свидетелей. Прокуратура в свою очередь попросила продлить меру пресечения из-за объема документов: в деле 460 томов, на рассмотрение которых нужно время. В итоге суд решил, что до июня Вячеслав Гайзер останется в Лефортово, Алексей Чернов, Павел Марущак, Валерий Веселов, Игорь Кудинов, Лев Либензон и Василий Моляров — в Матросской тишине, а Михаил Хрузин и Наталия Моторина — под домашним арестом.



По словам экс-губернатора, он хочет,

чтобы суд над ним состоялся в столице Коми.

«Да, нам продлили арест на 3 месяца. Все было ожидаемым и ничем не отличалось от всех остальных спектаклей, что были эти 1,5 года, — написал Вячеслав Гайзер в письме одному из своих друзей в Сыктывкаре. — Мы адекватно воспринимаем происходящее и не видим оснований для того, чтобы опускать руки и подчиняться обстоятельствам. Для нас продолжается полноценная жизнь. Так чего же от маразма в уныние впадать? С ним бороться надо. Да, непросто это. И иллюзий никто не питает. Но сдаваться маразму — путь в никуда».

Экс-глава Коми признался, что за два месяца ему приносили материал всего четыре раза, поэтому он смог изучить восемь томов. На этом знакомство с делом прекратилось совсем – Гайзер утверждает, что его адвокатов до сих пор не допускают до ознакомления с материалами и тем более до копирования. «Адвокаты говорят, что это впервые в их практике происходит. И что дело мое просто учебное пособие для юрфаков по коллекции преднамеренных нарушений УПК РФ, — пишет далее Вячеслав Михайлович. — Поскольку мы уже со счета сбились по поданным судебным искам и жалобам на сей счет, то я, оформив соответствующее ходатайство, прекратил ознакомление. Пока адвокатам не предоставят все материалы. Иначе все превратиться в фарс окончательно и попытку лишить меня права на профессиональную защиту».

Немного арифметики

В том подшивается до 250 листов. Дело, как уже говорилось, состоит из 460 томов. Допустим, треть страниц (порядка 80 листов) в каждом томе — это технические документы: опись документов, уведомления, постановления о рассмотрении ходатайств и т.п., требующие чисто визуального осмотра листа от 30 секунд до минуты. Документы по существу потребуют внимания от 1 до 3 минут на лист (с выпиской замечаний по теме). Вопрос: сколько требуется посещений следователя с материалами дела, для ознакомления подследственного, если единовременное посещение следователя — не более 3,5 часа? Количество посещений в месяц неизвестно.

Для ознакомления по существу подследственному нужно просмотреть в каждом томе 170 листов (250-80), то есть в целом — 78 200 листов. Умножаем на 3 (столько минут нужно для изучения документа) — получается 3910 часов.

Посещение следователя — 3,5 часа — это 210 мин. Делим их на 3 = 70 листов. То есть если за каждый его визит Гайзер будет прочитывать по 70 листов, то потребуется 1117 посещений.

При еженедельном посещении следователем с материалами дела на ознакомление подследственного потребуется 50 месяцев (более четырех лет).

То есть для своевременного ознакомления с делом до 1 июля 2017 года следователь должен посещать подзащитного ежедневно и знакомить его с делом по 12 часов в день, затрачивая на один лист менее минуты. Такие же трудозатраты, кстати, должен понести и судья.

А в остальном…

«…А в остальном все по-старому, без потрясений, — пишет Вячеслав Гайзер. — С тем же набором хлопот и проблем и с тем же неизменным оптимизмом, несмотря ни на что… Жаловаться на неприятную вещь – это удваивать зло. Смеяться над ней — это уничтожить ее (Конфуций). Я с ним полностью согласен».

Высказал свое мнение экс-глава Коми и по поводу суда. «Где он состоится, сегодня никто не знает, включая следствие, — считает он. — Но если опираться на УПК РФ, состав обвиняемых, инкриминируемых эпизодов, состав свидетелей и т.д., то, конечно, суд должен быть в Сыктывкаре. Я-то за это выступаю однозначно, и за то, чтобы он был как можно более открытый для представителей общественности республики. На том стоял и стоять буду…»

Напомним, бывший глава Коми Вячеслав Гайзер находится в столичном СИЗО уже полтора года. Ему предъявлены обвинения в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, а также легализации незаконно полученных денег и имущества. По оценкам следствия, ущерб от действий высокопоставленного чиновника и его 18-ти «подельников» превышает миллиард рублей.

Виктория ГЛУШКОВА.