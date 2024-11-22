Как известно, Ухтинский полигон предназначен для захоронения мусора, поступающего из пяти районов – Ухтинского, Сосногорского, Троицко-Печорского, Ижемского и Усть-Цилемского.

В указанных районах в 2023 году, согласно утвержденной Терсхеме обращения с ТКО, образуется 52,5 тысячи тонн твердых коммунальных отходов.

Захоронением мусора занимается муниципальное унитарное предприятие «Ухтаспецавтодор», которое, судя по отчетности за 2023 год, «закопало» на Ухтинском полигоне 48,4 тысячи тонн.

А куда же делись остальные 4,1 тысячи тонн? Неужели мы опять имеем дело с приписками? Оказывается, нет. Ситуация еще хуже: горы мусора, не попавшего на главный полигон республики, можно найти в сотнях километров от Ухты – на свалках в Усть-Цилемском и Ижемском районах.

Незаконный объект

Если верить той же Территориальной схеме, то близ села Усть-Цильма, на месте старого («исторического») полигона, существует так называемая «временная» (а на самом деле – постоянная) площадка хранения ТКО, где в год образуется 1800 тонн мусора. Свалка, что находится на 5 км автодороги Усть-Цильма – Сергеево-Щелья, представляет собой открытые залежи бытовых отходов. Периодически их трамбует трактор, но даже после прессования средняя высота мусорных горок – 1,5-3 метра.

Усть-цилемская свалка расположена недалеко от взлетно-посадочной полосы (стаи птиц, обитающих здесь, создают угрозу авиационной безопасности) и всего в одном километре от реки. При отсутствии гидроизоляции, защиты от ливневых стоков вонючая жижа со свалки стекает в реку Печора.

В июне 2024 года федеральная надзорная служба в сфере природопользования по Коми и Ненецкому округу провела проверку и установила, что этот объект представляет опасность для окружающей природы, а значит, в том виде, в котором сейчас существует, он является незаконным. Надзорный орган вынес предписание: устранить нарушения, в противном случае виновных привлекут к административной ответственности.

В качестве нарушителя в предписании называется Усть-Цилемское МКП (муниципальное казенное предприятие) ДРСУ. Хотя по большому счету за ненормативное состояние места хранения ТКО отвечает муниципалитет, которому принадлежит этот земельный участок.

Кто еще виноват?

Однако не все так просто. Когда «мусорная реформа» в Коми еще готовилась, 22 июня 2018 года между МинЖКХ Коми и Регоператором было заключено Соглашение, согласно которому (пункт 2.1.9) последний несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки отходов в мусоровоз. То есть как только мусор загрузили в машину, ТКО становятся собственностью оператора. Отсюда – и ответственность.

На деле же происходит так. Мусоровозы доставляют ТКО на временную площадку, сваливают отходы в кучи, где они затем гниют по несколько месяцев. Несвоевременный вывоз мусора (оператор ссылается на отсутствие нормальных дорог в периоды осенне-весенней распутицы) и есть главная причина такого безобразия. Причем это «безобразие» изначально было заложено в Территориальной схеме, которая подгонялась чиновниками под конкретную фирму – «Ухтажилфонд» (ныне – «Региональный оператор Севера»). И вместо того чтобы обустроить в районах законные полигоны (на это в свое время из казны выделялись огромные деньги, непонятно куда «испарившиеся»), было решено за сотни верст гонять мусоровозы в Ухту.

Похожая ситуация сложилась и в Ижемском районе, где вблизи сел Ижма и Щельяюр пункты «временного» хранения превратились по сути в незаконные свалки.

Сливают дерьмо

Кроме ТКО, устьцилемов волнуют еще три буквы – ЖБО. Речь идет о жидких бытовых отходах, которые ассенизаторские машины (в народе их называют «говновозами») собирают из выгребных ям и сбрасывают прямо на грунт. Причем рядом с тем местом, где располагается и мусорная свалка. Сначала стоки с фекалиями попадают в открытую траншею, а потом, вероятно, и в реку.

В августе с.г. и.о. прокурора Усть-Цилемского района Федор Тырышкин обратился в суд с заявлением о том, чтобы обязать районную администрацию провести на этой территории соответствующие природоохранные мероприятия, оборудовать сливные станции. И суд согласился с прокурором.

Но чтобы решить проблемы утилизации и твердых, и жидких отходов, нужны значительные средства. Спрашивается: где их взять? В скудном районном бюджете – вряд ли. А республиканские власти прийти на выручку не торопятся.

Владимир ИВАНОВ, Ухта.

Александр ЧУПРОВ, Усть-Цильма.