Усть-цилемские охотники прикончили «санитаров»

Предсмертная песня

— С напарником Николаем Каневым мы дважды пробовали взять стаю волков, но не получалось, — рассказывает Иван Анатольевич. — Хищники постоянно кочуют, причем на большие расстояния: сегодня они в Усть-Цилемском районе, а завтра уже в Ненецком округе. Только на третий раз удалось их окружить. Долго гонялись на снегоходах. Две матерые особи ушли в верховья речки Тобыш — там местность непроходимая. Но нескольких волков мы все-таки подстрелили. Я настиг последнего на болотах, прицелился… Волк сел напротив меня и завыл свою предсмертную песню. Видимо, понял, что ему кранты, бежать некуда.

— Рука не дрогнула? — спрашиваю охотника.

— Конечно, нет, — отвечает Иван Анатольевич. — Это только «зеленые» говорят, что волк — санитар леса. Видели бы они, что остается после этих «санитаров»!

Вместо денег — «спасибо»

Иван Елькин родился и вырос в деревне Харьяга, охотой увлекся еще будучи пятиклассником. Отслужил в армии в погранвойсках. Вернулся в деревню и работал в совхозе, пока тот не развалили. Сейчас он индивидуальный предприниматель, у него магазин, пилорама.

Его друг Николай Канев в свое время работал в

госпромхозе штатным охотником-промысловиком. У друзей есть свои родовые охотничьи угодья.

— Волк сейчас лицензионный зверь, и его надо лишать этого статуса, — считает Иван Анатольевич. — Если раньше волков травили ядом, капканы ставили, теперь нельзя. Отслеживать его тяжело и затратно, а вреда от зверя много. Говорят, что в бюджете нет денег на поощрительные премии за волков. Мы уничтожили пять особей, зафиксировали у местного охотоведа. И кроме «спасибо», ничего не получили. Туши лежат дома, шкуры не востребованы. Правда, земляки приходят — фотографируются с нашим трофеем.

Екатерина МАКАРОВА.