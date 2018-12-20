Сотни жителей Усть-Цилемского района, получивших счета по оплате за вывоз коммунальных отходов, отказались платить по указанному в квитанциях счету.

Вместо этого они в массовом порядке стали отправлять в адрес регионального оператора ООО «Ухтажилфонд» и АО «Коми энергосбытовая компания» письма с требованием заключить с каждым собственником жилья индивидуальный договор на предоставление коммунальной услуги по электроснабжению и открытию специального банковского счета.

В разъяснениях для жителей, которые появились незадолго до массовой отправки писем на сайте «Рассвет над Печорой», говорится: «Заключение любого договора, в том числе и публичного (если он таковым является), предполагает наличие согласия обеих сторон. Условия публичного договора публикуются в СМИ, и договор считается заключенным с момента, когда вторая сторона (в данном случае собственник жилья) на него откликнется: придет и подпишет соответствующие бумаги, чем подтвердит готовность исполнять условия договора. Это значит, что, если по каким-либо причинам собственник дома не соглашается с условиями данного договора, он вправе не оплачивать счета – автоматически договор будет считаться незаключенным. Другими словами, принудить гражданина к заключению договора организация права не имеет. Согласно ст. 421 Гражданского кодекса РФ, заключение договора возможно только с согласия потребителя, понуждение к заключению договора не допускается».

Как сообщил «Трибуне» член экспертного совета при главе РК по муниципалитету Александр Чупров, по его данным, ООО «Ухтажилфонд» уже получило более тысячи заявлений. В связи с этим в администрацию муниципалитета поступило сообщение, что в ближайшее время в район приедет директор регионального оператора по обращению с отходами Владимир Киселев.