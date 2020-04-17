Меньше двух недель остается до того дня, как ООО «Ухтажилфонд» сможет гордо заявить, что уже полтора года носит звание «Регоператора по обращению с ТКО Республики Коми».

Руководство нашего «главного мусорщика» в интернете даже специальную группу создало, заявив в первых строках обращения к жителям, что делается это для того, «чтобы наладить с ними связь и улучшить качество работы». Завершается обращение очень оптимистической фразой: «Надеемся на плодотворное сотрудничество».

Только как-то странно это «сотрудничество» налаживается. Буквально в следующей за преамбулой информации под заголовком «За накопленные долги по ЖКХ все равно начислят пени» на сайте Регоператора следует такое разъяснение: «К самым злостным неплательщикам в течение 2020 года могут прийти приставы и по решению суда арестовать имущество». Не правда ли, очень оптимистическое заявление? Особенно «радостно» его восприняли жители Усть-Цильмы.

Отходы трамбуют бульдозером

На прошлый год «Ухтажилфонду» была утверждена производственная программа по вывозу 2,5 млн кубометров ТКО, в том числе из Усть-Цилемского района — 19 тысяч «кубов» мусора только от населения. Их Регоператор в соответствии с Территориальной схемой должен был вывезти в Ухту для захоронения на тамошнем полигоне. За эту работу население района должно заплатить 20 млн рублей. Но это — в теории. А на практике, судя по заявлению бывшего руководителя МинЖКХ Константина Лазарева, уровень платежей за ТКО в прошлом году составил только 75%, то есть Регоператор за прошлый год получил из Усть-Цилемского района около 15 млн рублей. И вот тут у жителей возникает вопрос: а сколько мусора было вывезено на переработку в Ухту?

Как говаривали древние, «тайна сия великая есть». Отчетов о том, сколько ТКО принял Ухтинский полигон, пока нет, но есть данные о том, что «мусорщик» не вывез из района за год и двух тысяч «кубов».

В Усть-Цильме Регоператор заключил договоры с местными перевозчиками, которые вывозят мусор с контейнерных площадок на полигон для временного хранения, расположенный в трех километрах от райцентра (на снимке), где он утрамбовывается бульдозером. И все! Никто, похоже, этот мусор не собирается вывозить.

К тому же полигон временного хранения мусора не зарегистрирован в государственном реестре отходов и является самой заурядной несанкционированной свалкой.

Не мытьем, так катаньем

За что же получает деньги Регоператор? А главное — за что платят жители? За утилизацию ТКО или за вывоз мусора на ближайшую свалку? На этот вопрос ответа тоже нет. Но в случае отказа от оплаты начинают действовать драконовские Правила правительства Коми № 115 от 05.05.2009 года. К примеру, учительскую чету Дуркиных за отказ от платы за ТКО лишили льгот по оплате коммунальных услуг. А районный суд не поддержал исковые требования учителей. Перед нами парадокс: «Ухтажилфонд» не выполняет свои обязанности, но местные чиновники заставляют платить за вывоз ТКО, а суды встают на их сторону.

Нужно отметить, что Правила № 641, утвержденные правительством РФ, предусматривают обязанность Регионального оператора осуществлять сбор, транспортировку и захоронение мусора в соответствии с утвержденной Территориальной схемой обращения с ТКО и в случае нарушения схемы потоков мусора от источников их образования до объектов захоронения «Ухтажилфонд» может быть лишен статуса Регионального оператора. Но согласно соглашению между правительством Коми и «Ухтажилфондом» от 22.06.2018 г. такое условие не предусмотрено. Между тем в поселениях Трусово, Замежная и других появились объявления о том, что прекращается вывоз мусора с площадок, в следствие чего возникают несанкционированные свалки. Но контролирующие и надзирающие органы (Росприроднадзор, прокуратура, МинЖКХ, другие ведомства) предпочитают не замечать того, что происходит в далеком от столицы районе.

Активисты не оплошали

В Усть-Цильме давно уже в ходу поговорка: на «Ухтажилфонд» надейся, да сам не плошай». Активисты Комитета спасения Печоры запустили проект «Наш чистый Усть-Цилемский край». Первым этапом стало внедрение раздельного сбора мусора, начать решили с отработанных батареек, относящихся ко второму классу опасности.

Предварительно жители были проинформированы о том, что одна батарейка отравляет 20 кв. метров земли или 400 литров воды, на батарейках есть знак «перечеркнутая урна», который указывает на недопустимость выброса ее в мусорный контейнер. Потом были организованы пункты приема, которые собрали 316 кг «отработки». В конце марта этот груз был отправлен в Челябинск на переработку.

Окрыленные успехом, активисты подумывают о создании своего Регоператора по мусору. Ведь у соседей в Нарьян-Маре действуют два региональных оператора. Так почему бы в Усть-Цильме не использовать опыт соседей и прекратить финансировать «дармоеда» в лице «Ухтажилфонда»?

Александр ЧУПРОВ,

член Комитета спасения Печоры, Усть-Цилемский район.