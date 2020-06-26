23 июня в ста метрах от сыктывкарского поселка Седкыркещ сел на мель теплоход «Усть-Сысольск». 16 пассажиров доставили на берег на лодках, предоставленных местными жителями. Такая же неприятная история случилась и накануне вечером — тогда пассажиры добрались домой лишь к полуночи.

Как пишет «Комиинформ», «мэрия столицы Коми оперативно проработала схему транспортного обеспечения жителей заречных поселков. Вопрос на личном контроле держит мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. В связи с этим «Усть-Сысольск» начнет курсировать по маршруту «Седкыркещ — Доручасток».

В той же информации говорится о дальнейшем снижении уровня воды в Вычегде. На переправе Алешино глубина реки всего 65 см.

Берег левый, берег правый

Жители Седкыркеща и всего Заречья уже много лет жалуются, что им трудно добраться до Сыктывкара. Все эти годы зареченцам

обещали понтонный мост через Вычегду. Но моста нет, а из-за падения уровня воды судоходство на этом участке становится невозможным – даже моторные лодки застревают на мели.

Летом прошлого года эта проблема обсуждалась на встрече зареченцев с заместителем главы МО ГО «Сыктывкар» Сергеем Ворониным. Однако чиновник тогда толком ничего не сказал о том, как городская администрация намерена решать этот вопрос.

Зимой 2020 года по этому же поводу состоялась встреча с тогдашним министром строительства РК Андреем Крикуненко. На ней выяснилось, что администрация Сыктывкара при принятии бюджета на текущий год не заложила ни копейки на проектно-изыскательские работы по определению места установки понтонного моста и оборудования причальной стенки, как и автомобильной дороги для подъезда к ним. Приглашенная на данное мероприятие заместитель главы Сыктывдинского района Наталья Долингер открестилась от вопроса переправы жителей села Озел и деревни Сейты, заявив, что эта проблема не относится к ведению Сыктывдинского района, а коль так, пусть администрация Сыктывкара решает вопрос самостоятельно.

По итогам встречи министр дал тогда ряд поручений начальнику управления ЖКХ администрации города Александру Гонтарю. Но эти поручения так и остались на бумаге.

«Свистать всех наверх!»

Как депутат Совета города 1999-2003 годов, я знаю, что проблему установки понтонного моста надо решать на республиканском уровне, так как этот вопрос является межмуниципальным. Поселки Заречья являются городской территорией, но там же находятся и населенные пункты Сыктывдинского района, жители которых не виноваты в «транспортной блокаде».

Сейчас администрация города в авральном порядке придумала решение проблемы на ближайшее время. К новому месту стоянки теплохода еще добраться надо, значит, встает вопрос дороги. А вдруг и там русло реки изменится? Что тогда? Перенесем переправу за Эжву?

Виктор ТОРЛОПОВ.

P.S. Утром 25 июня жители Седкыркеща вновь не смогли добраться до Сыктывкара. «Усть-Сысольск» опять позорно застрял посередине реки. Правда, на сей раз дело было не в уровне воды. Оказалось, что у теплохода просто закончилось топливо в баках.