«Трибуна» продолжает серию публикаций о криминальной истории Коми. Мы рассказываем читателям только о самых интересных и громких делах. В основе этих очерков – воспоминания лучших сыщиков республики.

«Нулевые» годы стали самыми благополучными за всю постсоветскую историю страны. То было время относительного материального достатка и стабильности. Именно тогда произошел потребительский бум, докатившийся даже до сельских районов. Там, как и в городах, появились мобильная связь, офисы финансовых учреждений и платежные терминалы. Банкоматов в селах, конечно, было немного, их устанавливали в наиболее важных местах, в том числе в зданиях местных администраций.

Районная власть, пусть и самая нижняя, но тоже ступенька «путинской вертикали». Поэтому, когда осенью 2007-го разбойники совершили налет на здание администрации Усть-Вымского района, дело было взято на особый контроль МВД.

Сторож с кляпом во рту

Ночью в фойе здания Усть-Вымской администрации, расположенной в центре Айкино, раздался звонок в дверь. Сторож подумал, что это проверка, и открыл замок. На крыльце стояли трое мужчин. На лицах – маски, в руках – пистолеты. Один из ночных посетителей подскочил к охраннику и ударил его кулаком в челюсть. Сторож упал без сознания, а очнулся через двадцать минут.

Когда мужчина пришел в себя, то обнаружил, что прикован наручниками к перилам лестницы, ведущей на второй этаж. Тут же находился вскрытый банкомат. На часах было около трех ночи. Сторож понял, что ситуация безвыходная: до прихода первых сотрудников администрации оставалось еще много времени.

Около восьми утра на пороге учреждения появился первый работник. Он был шокирован увиденным: измученный сторож несуразно мычал, а рядом с раскуроченным банкоматом валялось несколько помятых банкнот…

Дело рук «залетных»?

Вскоре на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Усть-Вымского ОВД, которую возглавил начальник криминальной милиции района Евгений Митраков (ранее семь лет он руководил отделением уголовного розыска). В состав группы также вошли начальник ОУР Александр Зиновьев, начальник Жешартского поселкового отдела милиции (ПОМ) Андрей Паршин, начальник Микуньского ГОМ Вячеслав Семуков, его заместитель Юрий Наговицын, оперуполномоченные ОУР Николай Булышев, Богдан Шавров. В районном угро было заведено оперативное дело под кодовым названием «Потрошители».

Преступление было поставлено на особый

контроль в Министерстве внутренних дел по республике. На одном из оперативных совещаний к Митракову обратился министр внутренних дел по РК Владимир Еремченко:

– Евгений Александрович, преступление резонансное, состоящее на персональном учете в МВД России. По всей вероятности, это дело рук «залетных» профессиональных воров. Несмотря на все трудности, его нужно раскрыть в максимально короткие сроки.

Налеты в столице и «Провинции»

Следственно-оперативная группа отрабатывала все возможные версии. Между тем вскоре в районе произошло новое ограбление – магазина «Провинция» в городе Микунь.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах. Рабочий день в магазине подходил к концу. Две продавщицы собирались закрыть торговую точку, подсчитав доход за день. И в этот момент в помещение вдруг влетели трое мужчин в масках и с пистолетами в руках. Один из них схватил за руки опешивших от страха женщин, затащил их в подсобку и приковал их наручниками к батарее. Через несколько минут продавщицы услышали шум и грохот. Женщины смекнули, что грабители взламывают банкомат магазина.

Через некоторое время в магазин зашли посетители. Услышав шум в подсобке, они почувствовали неладное и вызвали милицию. В ходе осмотра места происшествия были изъяты видеозаписи с видеокамер, находившихся под потолком магазина, и с камеры банкомата.

Серия похожих преступлений продолжилась затем и в Сыктывкаре. Там преступники обчистили еще два банкомата.

Расследование этих дел было поручено следователю следственного комитета Василию Гембаривскому.

План «Перехват»

Кропотливая работа сотрудников Усть-Вымского ОВД и прикомандированных к ним оперативников из управления уголовного розыска МВД по Коми, к сожалению, результатов не дала. Зато удача ждала их на другом направлении.

Около двух часов ночи одному из сотрудников уголовного розыска Усть-Вымского ОВД поступил звонок. Негласный оперативный источник сообщил, что после очередного ограбления банкомата, который находился в здании Сыктывкарского госуниверситета, преступники выехали в Усть-Вымский район на машине «Фольксваген». При них находятся деньги и видеорегистратор из обворованного банкомата. Незамедлительно на перехват им была направлена группа сыщиков.

При въезде в село Айкино подозреваемые были задержаны. У них были изъяты деньги – около одного миллиона рублей, а также видеорегистратор с банкомата. Грабителям ничего не оставалось, как сознаться в совершении преступления.

Дрель в помощь

По версии следствия, преступная группа состояла из трех человек. В период с 2009 по 2010 годы они совершили два разбойных нападения, две кражи и грабеж. Злоумышленники «бомбили» банкоматы разных банков. Но при этом деньги похищались из машин определенной модели, одной и той же фирмы-производителя. Чаще всего эти банкоматы не были оснащены системой безопасности. С собой подозреваемые брали лишь травматические пистолеты. Для общения между собой они использовали специальную радиочастоту.

Банкоматы вскрывались при помощи дрели и кувалды. Злоумышленники готовились к каждому преступлению тщательно: составляли подробный план действий – выбирали помещение, проверяли наличие сигнализации, камер видеонаблюдения и охраны. Любители шальных денег обладали хорошим техническим оснащением, радио- и мобильной связью. После совершения налетов все улики уничтожались: маски, перчатки, видеорегистраторы и некоторые инструменты. Общая сумма похищенных денег составила 4,5 миллиона рублей. Но если бы злодеи довели до конца еще два преступления, то сумма составила бы порядка 10 миллионов.

Отметились в Вологде

Как было установлено следствием, география разбойных нападений и краж криминального трио была довольно обширной: Сыктывкар, Микунь, Усть-Вымский район. Действовала банда и за пределами Коми – в Вологде.

Уголовное дело «усть-вымских потрошителей» рассматривалось Сыктывкарским городским судом. Александр Габов и Игорь Шустов (фамилии фигурантов изменены), уроженцы поселка Жешарт, были приговорены к длительным срокам лишения свободы в колониях строгого режима. А их подельник Роман Акимов был объявлен в федеральный розыск. Обвинение ему предъявили заочно.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена МУЗЫКАНТ.