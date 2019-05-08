Устьцилем начинал воевать в Монголии и дошел до Праги

Анисим Чупров родился в Усть-Цилемском районе в крестьянской семье. Работал в колхозе, а в 1938 году его призвали в армию.

Парня направили на курсы младшего комсостава, которые он успешно закончил. После этого судьба забросила его в Монголию, где в 1939 году произошел военный конфликт с Японией на реке Халхин-Гол. В одном из боев Чупров был ранен. В 1940 году он вернулся домой с медалью за участие в разгроме японских милитаристов. Кто тогда мог знать, что эта боевая награда будет далеко не последней?

В самом пекле войны

На Великую Отечественную войну он отправился 24 августа 1941 года. Часть, в которую попал Анисим Чупров, сражалась на Карельском фронте. Вскоре его тяжело ранило, шесть месяцев Анисим был прикован к госпитальной койке. Раненую ногу хирургам спасти удалось, но три пальца пришлось отрезать. Чупрова признали «ограниченно годным», врачебная комиссия выдала предписание для отправки в нестроевые части. Но разве мог молодой воин пойти «в сторожа»? Время было страшное, враг стоял у стен Москвы, Ленинград был в блокаде. Анисим уговорил медиков и получил направление на передовую.

Дальше были бои под Старой Руссой, в которых его ранило, он вновь оказался в госпитале, откуда вышел лишь в марте 1943 года. На пункте переформирования, куда направляли выздоравливающих, Чупрова включили в состав зенитно-артиллерийского полка. В мае полк погрузился в эшелоны и отправился на Воронежский фронт.

А 5 июля, когда начались бои на Курской дуге, полк оказался на главном направлении немецкого удара. Здесь, под Прохоровкой, произошло крупнейшее в истории танковое сражение. Перед полком была поставлена задача — прикрыть наши войска с воздуха от авиации противника.

Анисим Григорьевич вспоминал: «Весь день под нами дрожала земля, а рев моторов, разрывы снарядов и бомб слились в один гул. Пикирующие бомбардировщики с воем бросали на нас бомбы. Но наша батарея вела беспрерывный огонь».

Свою задачу полк выполнил, прорвать наш фронт немцы не сумели и отступили…

Вперед, на Запад!

А дальше — форсирование Днепра, непрекращающиеся бои в составе 1-го Украинского фронта. Вот что писала тогда армейская газета фронта: «После мощной артиллерийской подготовки, начавшейся залпами гвардейских минометов «Катюша» и ударами с воздуха штурмовой авиации, началась Львовско-Сандомирская наступательная операция… В результате мощного наступления и выхода в тыл врага была окружена, а затем уничтожена крупная группировка фашистских войск в районе Броды.

Вот здесь, когда разгром приближался к концу, нам впервые пришлось столкнуться с власовцами. Они оказывали отчаянное сопротивление. Пехотный батальон на нашем участке нес большие потери, командир батальона был вынужден обратиться к нам, артиллеристам, за поддержкой не только огнем, но и людьми. Мы выделили от каждого орудийного расчета огневого взвода и каждого отделения взвода управления по два человека. Вновь созданная боевая группа, поддерживаемая огнем наших орудий, помогла батальону выбить засевших на опушке власовцев. Особенно отличились в бою наши артиллеристы Анисим Чупров и Петр Зайцев».

Добили фашистов

Фронтовые дороги привели полк Чупрова на Одер. О тех мартовских днях Анисим Григорьевич рассказывал кратко: «Наш полк в течение суток отбивал танковые атаки немцев. А после этого поступил приказ продвигаться на Берлин».

Но в столицу фашистского рейха Чупрову попасть не довелось: уже после капитуляции Германии зенитный полк, в котором служил Анисим Григорьевич, был направлен в Чехословакию — добивать фашистскую группировку (а там было еще около миллиона солдат!). К счастью, бои там шли недолго, после разгрома остатки фашистов ушли на запад и сдались американским войскам.

Сельский труженик

Демобилизовавшись, Анисим Григорьевич вернулся в родной Усть-Цилемский район. Работал в селе Филиппово бригадиром животноводческой фермы в колхозе «Новый путь». При нем ферма стала одной из лучших, и А. Чупров получил за это премию — путевку в Москву на ВДНХ СССР. А когда образовался совхоз «Цилемский», он стал бригадиром животноводства Филипповского отделения колхоза. За добросовестный труд и вклад в развитие отрасли награжден орденом «Октябрьской революции». Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР».

Дети Анисима Григорьевича вспоминают об отце как о человеке внешне спокойном, но очень чутком, отзывчивом. Сам он редко рассказывал о войне, не любил делиться тяжелыми воспоминаниями…

К столетию А. Чупрова было проведено торжественное собрание в его родном Филиппово, в ходе которого односельчане вспоминали об Анисиме Григорьевиче не только как о фронтовике, но и великом труженике, внесшем большой вклад в восстановление и развитие деревни в послевоенные годы.

Светлана ЗОТОВА, библиотекарь,

Усть-Цилемский район.