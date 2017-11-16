Устькуломцу Ивану Тарабукину грозят набить морду за то,что он арестовал Константина Хабенского

На прошлой неделе на Первом канале состоялась премьера многосерийного фильма «Троцкий». Главную роль сыграл Константин Хабенский. А роль кровавого чекиста Якова Агранова досталась нашему земляку Ивану Тарабукину.

Фильм рассказывает о судьбе Льва Троцкого, который был одним из вождей Октябрьской революции. В конце 20-х Сталин изгнал соперника из страны. Все его близкие и родные подверглись репрессиям. А в 1940 году в Мексике по приказу Сталина был убит и сам Троцкий.

«Я боялся его покалечить»

Корреспондент «Трибуны» расспросил Ивана Тарабукина: трудно ли было участвовать в расстрелах и что происходило на съемочной площадке?

— Твой персонаж — Яков Агранов, — известный как убийца российских интеллигентов, вызывал ужас у арестованных! Им гордился сам Сталин. Мнения об этом человеке расходятся: кто-то называл его умнейшим следователем, никогда не прибегавшим к пыткам, но большинство современников описывает его как безжалостного палача. Легко ли ты входил в образ Агранова?

— Режиссер мне сказал, что нужно сыграть страшного человека. И

когда я изучал биографию Агранова, а потом все это играл, все равно его до конца не понял. Как может человек запросто стрелять в людей? Это нужно быть таким жестоким! У меня это в голове не укладывается до сих пор.

— Получилось же…

— Получилось. И многие коллеги по цеху заметили это. Сказали, что мне идут такие роли. Мол, держи «фактуру» и впредь… А люди, которые видели фильм, моему персонажу поставили больше дизлайков нежели лайков. Теперь встречают меня на улицах Питера и хотят мне морду набить. За то, что я такая сволочь.

— И как — уворачиваешься?

— Пока получалось разойтись без драки.

— Иван, ты в конце фильма арестовываешь и самого Троцкого, хватаешь его за грудки. Как ты смог поднять руку на Константина Хабенского?

— Он, конечно, великий актер. С ним очень интересно и легко сниматься. Потому что он профессионал и всегда, если надо, подскажет. Но, с другой стороны, было сложно. Потому что чувствовал его мощную энергетику, которая меня просто съедала.

А за то, что я его потрепал, мне стыдно. Я мужик коренастый, сильный, как медведь. И когда снимали арест Троцкого, делали несколько дублей. Честно, я боялся покалечить Хабенского. Я, значит, по сценарию взял его за грудки, потянул к себе, а он мне сказал: «Ваня, тише. Не надо. Я сам». Мне до сих пор не по себе, что так резко получилось…

Опытный костолом

Вообще, Ивану Тарабукину играть костоломов не привыкать. Он снимался в 15-ти отечественных фильмах и сериалах, где приходилось изображать либо отпетых негодяев из «братвы», либо бегать за такими же отморозками в образе «честного мента».

Иван Тарабукин родился и вырос в селе Керчомья Усть-Куломского района. Мама работала учительницей, отец трудился в лесу, затем в совхозе.

Все свободное от уроков время Ваня проводил в лесу — беззаветно любил охоту. С пятого класса у Вани уже был свой охотничий путик, который ему доверил отец.

— Если кто-то видит, что по лесу сам собой движется пестерь на ножках, знали — это Кержак Вань. Меня так по-деревенски зовут. Ростом я не вышел, поэтому за пестерем меня и не было видно, — вспоминает свое детство Иван.

Из Керчомской школы восьмиклассник Ваня отправился учиться в гимназию искусств при главе Коми. Затем он поступил в Сыктывкарский университет на финно-угорский факультет. Думал, что пойдет по стопам матери, станет сельским педагогом. Но, узнав, что в Сыктывкар приезжают педагоги из Санкт-Петербургской академии театрального искусства, понял — это шанс. Даже пришлось пойти на хитрость, он обманом выпросил документы в СГУ (сказал, что нужно сделать копии) и укатил в Питер.

С третьего курса театральной академии Иван вместе с другими студентами участвовал в постановках питерских театров. Но после окончания театрального вуза уехал на Дальний Восток. Его знакомый работал в фирме, которая занималась оснащением объектов культуры. И Иван вместо того, чтобы играть на сцене, стал ремонтировать российские театры…

Бандитская рожа

Зато очень быстро Иван состоялся как актер кино. Первый фильм, где снялся Тарабукин, — «Бездна» молодого режиссера Ильи Северова. Затем появились роли в фильмах «Фокусник-2», «Государственная защита-2», «Последний бой», «Невский», «Ленинград 46» и другие. И во всех этих фильмах он либо бандит, либо мент.

— Наверное, рожа у меня бандитская, — улыбается Тарабукин. — Хотя по характеру я очень мягкий человек.

На съемках все опасные трюки Иван выполняет самостоятельно, без помощи каскадеров. Его героев по фильму часто избивают. Несколько раз Тарабукина убивали различными способами. В него четыре раза стреляли, а однажды отравили ядом.

— Я не боюсь боли и сам напрашиваюсь на трюки. Учился я у Игоря Качаева, педагога по сценическому движению, — говорит актер.

А самый трудный эпизод, по его словам, когда по нему бегала крыса.

— По сценарию крыса должна была пробежать по моей руке ко рту, обнюхать лицо и забраться под одежду. Это было в «Дружине». Моего героя бросили в темницу и отравили. Все, я мертвый. Лежу. А в руке держу крысу. Режиссер скомандовал — и я отпустил грызуна. Не знаю, как крыса поняла свою задачу, но сыграла она великолепно. А мне было трудно удержаться от смеха. Щекотно же!

Екатерина МАКАРОВА.