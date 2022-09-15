Утонул в колодце (Криминал от 16 сентября)

В Инте мать обнаружила труп своего 45-летнего сына в колодце на даче.

9 сентября женщина сама позвонила в полицию. На место выехали спасатели, которые с помощью альпинистского снаряжения извлекли тело мужчины. Трагедия произошла в районе заброшенной интинской шахты «Глубокая».

Семь лет сексуальных кошмаров

30-летний сельчанин насиловал родную дочь, сожительницу и двух девочек-подростков.

Это дикое преступление произошло в Троицко-Печорском районе. На протяжении семи лет (!) он подвергал сексуальному насилию свою родную дочь, сожительницу и еще двух девочек. Причем некоторые преступления совершал в компании своего 29-летнего знакомого. Старшему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его подельнику – 18,5 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

Деньги придется вернуть

Экс-глава села Серегово вернет необоснованно полученную премию почти в 100 тысяч рублей.

В 2020 году в ходе прокурорской проверки было установлено, что главе муниципального образования без оценки показателей эффективности работы и согласования депутатов Совета сельского поселения была выплачена премия в размере 96,6 тысячи рублей. Прокурор подал иск о взыскании этой суммы с чиновницы в бюджет сельского поселения, и Княжпогостский районный суд удовлетворил его. Экс-глава пыталась оспорить решение в Верховном суде Коми, но безрезультатно.

Курьера не вызывали

В Сыктывкаре под видом курьера мужчина беспрепятственно зашел в офис и обокрал двух женщин.

В полицию обратилась сотрудница коммерческой организации с заявлением о краже. Придя с работы домой, она обнаружила, что в ее кошельке не хватает 16,5 тысячи рублей. Позже выяснилось, что деньги пропали и у ее коллеги. Вскоре оперативники вычислили воришку. Им оказался ранее неоднократно судимый сыктывкарец. Мужчина знал, что в организации всегда много посетителей, а двери кабинетов не закрываются. В одном из них он увидел две женские сумки. Забрав из них деньги, злоумышленник скрылся.

Рубль опять «уронили»

Сыктывкарский «памятник рублю», что находится в сквере возле Национального банка республики, не дает покоя вандалам.

На этой неделе полиция задержала 42-летнего мужчину, который в пьяном виде повредил арт-объект. Ранее, в апреле 2018 года, инсталляция «Знак рубля» была разбита 22-летним парнем, угодившим за это в колонию.

Отчим-педофил

53-летний житель Сосногорска годами растлевал малолетнюю падчерицу и ее подругу.

Преступления носили латентный характер и были выявлены полицией во время расследования другого уголовного дела. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.

Чуть не задохнулся в яме

Житель поселка Краснозатонский спустился в овощную яму и потерял там сознание.

Родные вовремя заметили происшествие и вызвали спасателей, однако их помощь не потребовалась. Прибыв на место, они увидели, что родственники самостоятельно смогли спуститься в яму и вытащить человека.