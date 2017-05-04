Утонувшие грузовики уже 24 дня – под водой

«Трибуна» подробно писала об этой аварии в прошлом номере. Напомним, грузовики следовали из Усинска на Северо-Новоборскую параметрическую скважину, расположенную на территории Ненецкого автономного округа. В ночь на 12 апреля, переезжая по необорудованной переправе, обе машины провалились под лед. Более 8 тонн груза (трубы и химреагенты) утонули.

Фото и видео с места происшествия активно обсуждались пользователями в сети Интернет, что заставило власти НАО и Коми действовать активнее, чем обычно. Ситуация с провалившимися под лед грузовиками находится на контроле у губернатора НАО Игоря Кошина, а также Печорской природоохранной межрайонной прокуратуры. Тем не менее, последствия аварии до сих пор не ликвидированы.

Мешки с реагентами

19 апреля работники АО «Недра» (дочернее общество Росгеологии, которому принадлежит скважина) извлекли на лед более двухсот мешков с буровым компонентом. По официальной информации, их отвезли на буровую, но, по словам работников этой буровой, мешков с реагентами, пропитанными ГСМ, они не видели. Не исключено, что их просто «утилизировали» где-то по пути, в тундре.

28 апреля для того, чтобы вытащить машины на берег, к месту ЧП прибыли водолазы и техника. Одну машину удалось подцепить и подтащить к берегу. Вытащить полностью не получилось — не хватило тягловой силы тракторов. Между тем любое промедление чревато не только экологическими проблемами, но и социальными. Река несет загрязненную воду к населенным пунктам, расположенным ниже по течению. Затонувшие тралы создают угрозу для села Коткино, которое находится выше. Река Сула весной всего на несколько недель становится судоходной. И в этот короткий период в Коткино завозится все необходимое для жизнеобеспечения села. Однако тралы, застрявшие поперек реки в узком месте, теперь, как пробка, закрывают судам возможность навигации.

2 мая в район ЧП из Нарьян-Мара выехала еще одна комиссия специалистов природоохранных органов. Они должны оценить инцидент с точки зрения загрязнения химреагентами в период весеннего половодья реки Печора. На территории Коми ближе всего к месту ЧП находятся деревни Леждуг, Ермица и Харьяга.

Лиля ВОВК.