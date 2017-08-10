Увидев состояние «маневренного фонда», депутаты были шокированы

Так называемый «маневренный фонд» был создан в сыктывкарском местечке Човью для горожан, оказавшихся в беде — погорельцев, переселенцев из аварийных домов. Здесь их селили временно, обещая предоставить вскоре нормальное жилье. Сейчас эти люди горько жалеют, что согласились сюда переехать…



Раиса Мехтиева ожидает переселения уже 10 лет…

На выселках

На верхнем этаже огромного здания, которое в прошлом было производственным цехом, все как в песне Владимира Высоцкого: «На тридцать восемь комнаток всего одна уборная». Это при том, что есть здесь и душевые, и санузлы, однако присмотра за зданием нет: душевые без дверей, в туалетах все унитазы разбиты, а канализация забита. Да и живут тут так же «весело», как в той песне: дом — как проходной двор, здесь обретаются бомжи. Жить с такими соседями попросту страшно, и об этом известно всем, кому городские чиновники предлагают перебраться из аварийного жилья в маневренный фонд. Люди предпочитают оставаться в полуразрушенных домах, но не переезжать в этот бомжатник.

Пенсионерка Раиса Мехтиева была в числе первых «новоселов», кого администрация города «осчастливила» комнатой в здании на улице Промышленной, что находится в промзоне за железнодорожными путями. Магазинов здесь нет, остановка автобуса — за километр. Раисе Ивановне обещали, что вскоре она переедет в новую квартиру. Но баба Рая, как зовут Мехтиеву здешние старожилы, ожидает переселения уже 10 лет…

Баба Рая много лет пишет жалобы, обращается во все инстанции, но условия проживания с каждым годом становятся все хуже. Теперь главное занятие пенсионерки — борьба с бомжами за то, чтобы те не бросали мусор на лестничных клетках, да дежурство на посту возле единственного уцелевшего на этаже унитаза – чтоб не разбили.

Получается, что бедолаг просто выселили из города за его пределы. И со временем практически забыли. Когда-то в этом здании располагались учреждения, офисы, была даже вахта и дежурные. Теперь ничего этого нет, здание стоит наполовину пустое.

Не платят ни жильцы, ни мэрия

Недавно в здании по улице Промышленной побывали депутаты Госсовета Сергей Артеев и Татьяна Саладина. Они были шокированы увиденным. При этом управляющую компанию, по сути, не в чем упрекнуть: плату за жилье вносят лишь несколько проживающих, денег на обслуживание просто нет. Интересно, что большинство комнат заселены гражданами, за которых оплату должна вносить мэрия, однако этого не делается. Здесь нет коменданта, персонала для обслуживания.

А результатом посещения стало создание комиссии, которая провела проверку состояния маневренного жилфонда на Промышленной улице. В комиссию вошли сотрудники профильных управлений муниципалитета и Жилищного центра города, члены общественной жилищной комиссии администрации.

Полицейский наряд

Проверяющие выяснили, что в доме ряд комнат занимают люди, проживающие здесь незаконно, а часть помещений вообще пустует. Их комиссия опечатала. Узнав о предстоящем рейде чиновников, подсуетилась и управляющая компания: из здания был вывезен мусор, наведен относительный порядок.

Как сообщил Сергей Артеев, в настоящее время решается вопрос о погашении долгов перед управляющей компанией ООО «Жилвест» со стороны администрации города, а это значит, что коммунальщики должны навести порядок в здании. Комиссия разрабатывает план мероприятий по улучшению условий жизни обитателей здания. Заявлено, что дальнейшая судьба каждого проживающего будет решаться в индивидуальном порядке рабочей группой под председательством первого заместителя мэра Натальи Хозяиновой. А для борьбы с бомжами будет привлечена полиция: обещано, что теперь этажи регулярно будет обходить полицейский наряд.

Администрация столицы Коми объявила конкурс на управление домом по ул. Промышленная, 15. Как сообщила «Комиинформу» Наталья Хозяинова, правоотношения с ООО УК «Жилвест» завершены. Во многом это связано с теми нареканиями, которые на протяжении последних лет накопились к управляющей компании ввиду некачественного оказания услуг со стороны горожан, проживающих в доме по договорам найма.

Анатолий ПОЛЬКИН.