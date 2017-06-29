Ухта теряет «мозги» и скоро превратится в заурядный поселок вахтовиков

Недавно в «Трибуне» было опубликовано письмо сотрудников ухтинского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПечорНИПИнефть», которых руководство поставило перед фактом: если хотите работать в компании, то переезжайте в Пермь — в тамошний филиал научно-исследовательского и проектного института.

Губернатор бессилен?

«ПечорНИПИнефть» является одной из старейших научно-исследовательских организаций в Коми, где на протяжении 80 лет несколько поколений ученых занимались поиском, разведкой, разработкой месторождений нефти и газа в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Сегодня более 400 сотрудников «ПечорНИПИнефть» просто не знают, что им делать, где искать поддержку. Они обратились в ряд общественных организаций, а также к главе РК Сергею Гапликову.

Ответ из Желтого дома за подписью заместителя председателя Правительства РК – министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК Николая Герасимова не прибавил оптимизма.

Высокопоставленный чиновник уведомил, что правительство Коми и глава республики «не могут повлиять на отмену принятых ранее руководством частной Компании решений по реорганизации подразделений «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», но прикладывают все возможные усилия, направленные на сохранение научного потенциала в Республике Коми и обеспечение социальных гарантий работникам старейшего в республике института «ПечорНИПИнефть».

Пакуйте чемоданы

Ожидается, что уже в июле начнется первый этап переезда ухтинцев в Пермь. Но уедут туда по разным причинам далеко не все: детские садики, престарелые родители, ипотека, да мало ли еще какие есть проблемы, делающие переезд в принципе невозможным. К тому же и в самой Перми не особо ждут северян — своих научных кадров пермякам вполне хватает.

На одной из встреч с ухтинцами директор филиала «ПермНИПИнефть»

Надежда Лядова заявила, что те из ухтинцев, кто переедет в Пермь, могут рассчитывать на съемное жилье минимум на год, а дальше квартирный вопрос каждый решает сам. Еще некоторым сотрудникам, возможно, будет предоставлена денежная ссуда.

Н. Лядова недвусмысленно дала понять сотрудникам «ПечорНИПИнефть», что они не выполняют свою работу должным образом, поскольку сегодня «эксплуатационное бурение не обеспечено достоверной геологической основой». Объемы разведанных запасов падают.

То есть получается, что в нынешних трудностях работники института сами же виноваты.

Но ухтинцы так не считают. По их мнению, пермякам нужны лишь их объемы работ и финансирование из «большого» «ЛУКОЙЛа». Было бы справедливо, если бы их уволили из института в связи с его закрытием. В этом случае они бы получили весомые социальные льготы, а также возможность в течение шести месяцев получать среднюю зарплату. Однако работодатели на такой вариант не идут, а власти Ухты и Коми не предпринимают никаких усилий, чтобы смягчить социальную напряженность.

Сотрудники «ПечорНИПИнефть» еще надеются получить хоть какую-то поддержку в московских кабинетах власти. В частности, они обратились с письмом в адрес председателя Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Госдумы РФ Николая Харитонова.

Разбитая «Жемчужина»

В депрессивном состоянии сейчас находится практически весь научный потенциал «Северной жемчужины». Идут сокращения кадров, происходит перевод на неполную рабочую неделю, урезается финансирование. Впрочем, эта тенденция распространяется и на весь промышленный потенциал города. Если в 1991 году в Ухте работало почти четыре десятка крупных предприятий, то сегодня, чтобы их пересчитать, хватит пальцев одной руки.

15 лет назад в городе проживало 112 тысяч человек. С тех пор эта цифра неуклонно сокращается. По данным за прошлый год в Ухте было прописано чуть больше 98 тысяч человек. Городская инфраструктура ветшает, дорожное покрытие латают при помощи кирпичей, а по центральным улицам бегают стаи крыс. И это уже никого не удивляет.

Север сегодня уже не манит. Поэтому и не ставится реальных задач по его развитию. По идее, в этом вопросе инициативу должен брать на себя федеральный центр. Но, похоже, Москву сегодня интересуют лишь трубы для прокачки углеводородов. Увы, все цинично и просто.

Сотрудники «ПечорНИПИнефть» считают, что вслед за ними будут закрываться и другие научные учреждения. А лет через 10-20 Ухта и вовсе превратится в небольшой вахтовый поселок.

Сергей МОРОХИН.