Ухта «запуталась» в сетях

Многолетний спор по поводу городских внутридомовых сетей может обернуться очередным ударом по кошелькам ухтинцев.

На этой неделе исполнился ровно год, как КСУ (координационный совет управдомов) Ухты обратился в прокуратуру республики с требованием навести порядок с передачей внутридомовых сетей водоснабжения и канализации законным хозяевам. Необходимо обязать руководство муниципалитета не бросать на произвол судьбы, а именно передать собственникам МКД сети, которыми при попустительстве муниципалитета более десяти лет незаконно владел МУП «Ухтаводоканал». Этого требует статья 36 Жилищного кодекса РФ и соответствующие установления Гражданского кодекса.

Переписка КСУ со всевозможными контролирующими инстанциями по этому вопросу до сих пор заканчивалась «футболом» и отписками, хотя на всех уровнях признавалась справедливость требования. Вот и на этот раз наше обращение в прокуратуру республики было перенаправлено в Ухту, а оттуда в КСУ пришла очередная отписка. Прокуратура РК, по всей вероятности, на этом поставила точку, сочтя, что права жильцов будут защищены. Однако проблема не решена до сих пор. Более того, ухтинцев ждут очередные коммунальные «сюрпризы».

Из рук в руки

Напомним, что до начала реформы ЖКХ сети водоснабжения и канализации были муниципальными. В 2001 году муниципалитет по акту приема-передачи передал сети «Ухтаводоканалу» в хозяйственное ведение — со всеми вытекающими последствиями: коммунальщики их эксплуатируют, получая за счет установленных тарифов на воду и канализацию свою прибыль (которую по Уставу делят 50 на 50 с городской властью). Естественно, производя ремонт и обслуживание.

В марте 2005 года в силу вступил Жилищный кодекс, согласно которому сети должны были передать собственникам. Но сами собственники никаких прав предъявлять не стали — большинство из них не обратило внимания на эту новацию. В свою очередь коммунальщики тоже не предприняли никаких шагов. То ли потому, что не хотели терять прибыль, извлекаемую за счет использования чужой собственности. То ли опасались претензий: вдруг обнаружится, что они получили сети в рабочем состоянии, а возвращают — в изношенном.

О передаче сетей (в соответствии с законом) вспомнил лишь ухтинский КСУ. В 2013-м наш совет потребовал от властей передать сети собственникам, как и полагается, по акту.

Однако тогдашний руководитель «Ухтаводоканала» Татьяна Филиппова предприняла «ход конем», заявив, что ремонты не входили в понятие «обслуживание», а следовательно — и в тариф на воду. Более того, по ее утверждениям выходило, что возглавляемое Филипповой предприятие чуть ли не из благотворительных целей тратило на эти ремонты порядка около 80 млн рублей ежегодно, причем из собственных средств.

«Водопроводчики» умыли руки

Совет управдомов обратился в Службу по тарифам и другие инстанции, и после проверок россказни госпожи Филипповой были отвергнуты. На пальцах (а точнее — на цифрах) было доказано — в тариф входили расходы на ремонты. С подачи КСУ оскандалились ухтинские «водяные» и с мнимым строительством «бумажного водовода» с заявленной стоимостью более 60 миллионов рублей. Как ни странно, все эти «шалости» монополисту сходят с рук.

Тем не менее, после ряда судебных решений по инициативам КСУ руководство «Ухтаводоканала» в 2016 году в добровольно-принудительном порядке передало, а точнее – сбросило сети собственникам. Правда, с нарушением процедуры, принятой в деловом обороте, предусматривающем обследование сетей и составление акта приема-передачи. Проще говоря, собственникам через десять лет вернули кота в мешке, злорадно уведомив при этом, что отныне «Ухтаводоканал» умывает руки, то бишь обслуживать сети далее не будет. Разве что — по отдельному договору и за отдельную плату.

Гоните денежку!

Ситуацией воспользовались управляющие компании города, которых ранее «Ухтаводоканал» и близко к сетям не подпускал. Они стали предлагать собственникам обслуживание сетей за дополнительную плату. Причем самой жадной показала себя компания «Ухтажилфонд», заломившая за обслуживание сетей по три с лишним рубля с квадратного метра. Другими словами, на пустом месте, только за счет того, что монополиста заставили соблюдать закон, горожане расплатились живым рублем. Такой поворот не устроил совет управдомов. КСУ потребовал от коммунальщиков снижения тарифов. Увы, активистов опять послали…

Ситуация на текущий момент такова: внутридомовые сети водоснабжения и канализации во многих домах находятся в плачевном состоянии и нуждаются в серьезном ремонте. Справедливо ли полностью перекладывать эту ношу на собственников?

Следует отметить, что сроки эксплуатации отдельных элементов жилых зданий определены строительными нормами. Например, для стальных водопроводных, тепловых и газовых труб они равны 25 годам, для канализации — 40. При передаче сетей требовалось устанавливать пригодность систем к дальнейшей эксплуатации. Кроме того, следовало объяснить гражданам, что надо предпринимать для обеспечения безопасной эксплуатации сетей. Граждане в свою очередь должны были передать эти функции «управляшкам» за договорную оплату. Увы! Этого в Ухте никто не сделал. Отсюда и проблемы, грозящие коммунальными авариями.

Между тем мировой суд Пионергорского участка Ухты еще в мае 2017 года рассмотрел вопрос о том, кто должен приводить в исправное состояние общедомовые системы водоснабжения и водоотведения. Суд указал, что вынесенное администрацией МОГО «Ухта» в 2001 году постановление № 422 о передаче сетей в ведение «Ухтаводоканалу» не отменено, а потому обязанность по обслуживанию и ремонту указанного имущества и ответственность за техническое состояние это учреждение несло до марта 2016 года. А после того, как его заставили отдать чужое имущество, ни муниципалитет, ни ГЖИ, ни прокуратура Ухты не приняли никаких мер по приведению положения с водопроводными системами МКД в соответствие с российским законодательством.

Итак, «бодание» с «Ухтаводоканалом» не закончено. И главный вопрос: кто теперь заплатит за ремонт?

Валерий ТОРЛОПОВ,

Тамара Просужих,

члены КСУ города Ухты.