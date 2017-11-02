Ухта ждет окончания доследственной проверки по делу председателя Совета города

В Ухте появился слух об «эпидемии», которая охватила руководителей здравоохранения. Возник он после того, как стало известно о начавшейся доследственной проверке в отношении председателя Совета МОГО «Ухта» Григория Коненкова, в недавнем прошлом занимавшего должность главного врача городской больницы. Пока нет данных о том, в чем он конкретно подозревается. Хотя версий много…

Слух возник не на пустом месте. За последнее время в СМИ одно за другим появились сообщения о возбужденных уголовных делах против руководства медицинских учреждений. Под следствием оказались главврач роддома, бывший заместитель главврача городской больницы, директор психоневрологического интерната и главврач психиатрической больницы.

Взятки в роддоме?

Как пишет ухтинская газета «Городские ведомости», сообщение об аресте главного врача Ухтинского межтерриториального роддома Андрея Попова для большинства жителей Ухты стало настоящим шоком. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ. По версии следствия, в 2013-2016 годах при решении вопросов, связанных с закупками лекарственных препаратов для учреждения, за действия в интересах поставщика А. Попов получал «вознаграждение». По предварительным данным, сумма взятки по четырем эпизодам, предъявляемым обвинением, составила более 400 тысяч рублей.

Многие пациенты ухтинского роддома, а также знакомые главврача до сих пор не верят в его виновность. Они считают, что заключение под стражу — слишком жестокая мера по отношению к отцу двоих детей, которых он воспитывает самостоятельно.

Мзда за лекарства

По данным «Городских ведомостей», по той же 290 статье Уголовного кодекса проходит еще один медработник — бывший заместитель главного врача Ухтинской городской больницы № 1. Следствие считает, что в период с августа 2013 года по март 2017 года бывший заместитель главврача по лекарственному обеспечению регулярно получала деньги от фирм, занимающихся поставкой лекарственных препаратов. В деле, которое уже передано в суд, фигурирует сумма в 400 тысяч рублей.

По версии следствия, женщина получала взятки за то, что лоббировала интересы коммерческих организаций и создавала условия для заключения с ними договоров.

«Психо» и «невро»

«Городские ведомости» сообщают, что недавно заведено дело по статье 290 УК РФ в отношении еще одного руководителя медучреждения: на этот раз обвиняется директор Ухтинского психоневрологического интерната Людмила Минина. Она подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Ей вменяют сговор с одной из предпринимательниц Ухты, поставляющей продукты питания. Сейчас руководитель учреждения находится под домашним арестом.

Как удалось выяснить журналистам, по делу Мининой давала показания главный бухгалтер предпринимательницы, через которую проходили «откаты» по продуктам. Кстати, за полгода до начала разбирательства по делу Мининой на главбуха было заведено уголовное дело по ч. 4 статьи 160 УК РФ «Хищение путем присвоения в особо крупном размере». По версии следствия, бухгалтер присвоила 17 миллионов рублей, принадлежащих своей работодательнице. За свои действия ей вскоре предстоит отвечать перед судом.

Сотрудники интерната считают, что уличенная в хищении бухгалтер сейчас стремится насолить всем, кто мешал ей завладеть крупной суммой. Однако ее показания все же легли в основу уголовного дела в отношении директора психоневрологического интерната. Впереди — судебное разбирательство.

Престиж под ударом

Под уголовное преследование попадают и люди с хорошей репутацией. Так, недавно закончилось судебное разбирательство в отношении главврача Ухтинской психиатрической больницы Владислава Зиньковского, которого обвиняли в таких же махинациях, как и его коллег. Руководитель учреждения был полностью оправдан Ухтинским городским судом.

Тем не менее, есть опасение, что у горожан может возникнуть мнение, что в руководстве медучреждений и в самом деле витает какой-то заразный вирус стяжательства. А это бьет по престижу медицины. И поэтому большинство ухтинцев с тревогой ожидают окончания проверки по делу «городского головы» Григория Коненкова.

Подготовила

Людмила БЕЛОВА.