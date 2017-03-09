Ухтинцы считают — грех экономить на детях

В прошлое воскресенье на Комсомольской площади Ухты состоялась акция протеста.

Родители, которые привели на площадь детей на санках и в колясках, протестовали против республиканского закона, ограничивающего компенсации за детсады.

Первый секретарь Ухтинского горкома КПРФ Валерий Харченко заявил, что с помощью нового закона республика сэкономит 50-60 млн руб., а средняя взятка в республике — 700 тыс. руб. То есть чиновникам, чтобы набрать нужную сумму, нужно приложить небольшие усилия и отказаться от незначительного количества взяток.

5 марта пикетчики в Ухте протестовали против республиканского закона, принятие которого ударило по родительским кошелькам.

Теперь компенсации за посещение детьми детских садиков родители будут получать по пресловутому «принципу нуждаемости». По словам одного из организаторов, они приглашали на пикет депутатов Госсовета Коми и горсовета Ухты, но никто из них не пришел.

Напомним, законопроект о введении критерия нуждаемости при предоставлении компенсаций за посещение детских садов в декабре 2016-го внес в Госсовет Коми глава республики Сергей Гапликов. Большинство депутатов проголосовало за его принятие.

С 1 февраля 2017 года компенсации за посещение детсада будут получать только те родители, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимума. До этого семьи могли рассчитывать на компенсацию оплаты за детский сад в размере 20% за одного ребенка, 50% — за второго и 70% – за третьего ребенка.

Фото «7х7».