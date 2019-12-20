Ухтинская общественность «зарубила» проект реконструкции полигона, а чиновники спрятались за спиной подрядчика

«Мусорная реформа» стартовала в Коми в 2018 году. Причем на два месяца раньше, чем в других регионах. Руководство республики отрапортовало в Москву, что «все идет хорошо». А на самом деле реформа забуксовала…



Самое уязвимое звено в Территориальной схеме утилизации ТКО – мусорные полигоны, которых всего 11 на огромную территорию республики. А «центровым» полигоном является Ухтинский – именно сюда свозятся отходы аж из пяти районов Коми. При этом огромная ухтинская «свалка» почти заполнена, мусор девать некуда.

Недавно казенное предприятие «Ухтаспецавтодор» вынесло на суд общественности проект реконструкции полигона. Администрация города, которая, по идее, должна быть организатором проводимых слушаний, оказалась в роли стороннего наблюдателя. В результате слушания с треском провалились.

«Где деньги, Зин?»

Еще 11 лет назад, 22 декабря 2008 года, постановлением № 2688 и. о. руководителя администрации Ухты Татьяна Филиппова утвердила долгосрочную целевую программу развития и модернизации объектов захоронения ТБО на территории муниципалитета. Разработчиком и исполнителем программы было назначено городское Управление ЖКХ.

На реализацию программы в течение трех лет должны были истратить 104,7 млн рублей. Программой предусматривалось расширение полигонов в самой Ухте, а также в поселках Водный, Боровой, Ярега, Седъю и Кэмдин, и кроме того – создание полигона для промышленных отходов и трупов животных, отходов больниц и поликлиник.

Что интересно: в этой программе уже тогда была предусмотрена организация и развитие раздельного сбора мусора, приобретение современных контейнеров и даже мини-сортировочной линии!

Установить, сколько было «освоено» бюджетных миллионов, нам не удалось: программа канула в Лету. Остается лишь вслед за Владимиром Высоцким воскликнуть: «Где деньги, Зин?».

Сегодня деятельность полигонов, кроме Ухтинского, администрацией города официально приостановлена. Суд удовлетворил требования прокуратуры в части организации надлежащего обращения с отходами и оформления документации, необходимой для эксплуатации полигонов в поселках Боровой, Водный, Ярега, Седъю и Кэмдин, и обязал власти города провести рекультивацию указанных полигонов.

Не мэрское дело

И вот через 11 лет после начала реализации программы появился проект реконструкции Ухтинского мусорного полигона. Правда, заказчиком проекта выступил не сам муниципалитет, а казенное предприятие «Ухтаспецавтодор», выполнило задание АО «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Комимелиоводхозпроект».

Мы заглянули в Устав «казенки» и обнаружили, что она занимается не своим делом. Собственником полигона является администрация Ухты, полигон передан «Ухтаспецавтодору» в оперативное управление. Согласно своему Уставу, «казенка» занимается только использованием полигона по захоронению мусора строго в рамках утвержденной сметы расходов. Проще говоря, «Ухтаспецавтодор» является «похоронщиком» отходов за отдельную плату. И только. Правом быть заказчиком и распоряжаться бюджетными деньгами администрация города свою «казенку» не наделила. Не поэтому ли на слушаниях по проекту реконструкции полигона не присутствовал мэр или его заместители?

Похоже, в администрации считают, что не мэрское это дело – заниматься выносом сора из города и быть хозяином кладбища для мусора. Вот получать гранты за лучшую городскую среду обитания по республике – это куда приятней!

Ожидаемый провал

Представленный проект оказался не просто сырым – он не выдерживает критики. К примеру, в перечне документов, которыми руководствовались заказчик и проектировщик, отсутствуют Территориальная схема обращения с ТКО в РК и распоряжение Правительства России от 25.07.2017 г. № 1589-Р, согласно которому запрещается захоронение 109 наименований отходов, в том числе картона, бумаги, тары из полиэтилена и стекла, автопокрышки. Они являются ценным вторичным сырьем и подлежат использованию в производстве. А в представленном проекте предусматривается их захоронение.

Следующее упущение – фильтрат. Он образуется при гниении мусора, в нем присутствуют загрязняющие природу вещества и вредные химические соединения. Проектом предусмотрена дренажная система отвода фильтрата в пруд-отстойник. Расчетным путем в проекте определен сток фильтрата в объеме 10 тысяч «кубов», в котором содержится 30 тонн загрязняющих веществ.

Интересно, что проектировщик запросил заказчика (в техническом задании на проектирование) предусмотреть дальнейшее проектное решение по фильтрату. Ответ «Ухтаспецавтодора» был более чем оригинальным: фильтрат из отстойника использовать для смачивания карт полигона и… тушения пожаров!

Таким вот странным образом «Ухтаспецавтодор» и проектировщик предлагают решать задачу по предотвращению возможного негативного воздействия переработки мусора на окружающую среду…

Подсчитали – прослезились

По результатам проверки фактов, опубликованных «Трибуной» в статье «Свальный грех под Ухтой» в феврале прошлого года, прокуратура республики сообщила, что остаточная мощность полигона – 428 тысяч «кубов», значит, в 2019 году полигон заполнится. В представленном проекте реконструкции полигона предусмотрено строительство новых трех карт для захоронения ТКО. После окончания строительства полигон будет принимать 24 447 тонн мусора ежегодно.

Между тем приказом МинЖКХ от 20 декабря 2018 года №70/40-Т утверждена производственная программа «Ухтаспецавтодору» на период по 31 декабря 2021 года, причем ежегодно на полигоне должно захораниваться порядка 120 тысяч тонн ТКО. Получается, что полигон сможет принимать только пятую часть мусора, поступающего с территории Ухты, Сосногорска, Троицко-Печорска, Ижмы и Усть-Цильмы. Куда же будут сваливать остальные тысячи тонн?

Ошибки или приписки?

Итак, согласно расчетам, полигон забит до основания, и вывозить мусор туда нельзя. Тем не менее, полигон продолжает работать, принимать мусор. Возникает резонный вопрос: а может, всему виной ошибки в расчетах, поскольку применяются разные значения плотности мусора, которые не соответствуют действительности и позволяют узаконить приписки в объемах и устанавливать заоблачные тарифы? Ответов пока нет, как нет и утвержденной Территориальной схемы, хотя все сроки прошли.

К ошибкам, вероятно, стоит отнести и то, что в проекте реконструкции полигона указывается точная дата его «одобрения» на общественных слушаниях – 11 декабря. Вероятно, у организаторов даже мысли не возникало, что может произойти осечка. Ведь процедура слушаний давно превратилась в формальность. Администрация со спокойной совестью могла бы отчитаться о том, что «массы» проект одобрили. Теперь же получается, что мэрия в стороне. А с «казенки» какой спрос?

Однако вопрос оказался настолько животрепещущим и острым, что на слушания пришли представители ряда общественных организаций, которые потребовали переделать проект. Для этого нужно создать рабочую группу, учесть все предложения и лишь потом утверждать предложенную реконструкцию. И мэрии на сей раз вряд ли удастся остаться в стороне.

Владимир ИВАНОВ,

член Координационного совета управдомов Ухты.