На следующей неделе в Ухте начнется рассмотрение дела в отношении бывшего мэра Олега Казарцева, осужденного по статье 159 УК РФ («Мошенничество») к пяти годам лишения свободы. Теперь он обвиняется еще по двум статьям УК — превышение должностных полномочий и растрата в особо крупном размере.

Как сообщает прокуратура Республики Коми, в 2009 году Олег Казарцев предоставил в собственность своему знакомому предпринимателю два земельных участка под предлогом обслуживания части здания на улице Ленина, 40а. В действительности участки использовались для иных целей, а в результате их незаконного отчуждения муниципалитету причинен ущерб на сумму свыше 6,8 млн рублей.

Земля Фогеля

А вот что писала о том самом отчуждении «Трибуна» в октябре 2015 года в материале «Ветер перемен». «История эта началась в 2007 году, когда некое ООО «Корэл» приобрело часть недостроенного здания детского сада во дворе дома № 40 по улице Ленина с участком площадью 733 кв.м. Вскоре после этого фирма «Корэл» получила от администрации в аренду участок площадью 2295 кв. м.

В 2008 году этот участок увеличился до 3221 кв.м, а в 2010 году предоставленная земля была выкуплена и стала собственностью «Корэла». Естественно, с благой целью — для реконструкции недостроенного здания детского сада. Затем «Корэл», поделив участок на три части, продал их предпринимателю Александру Фогелю».

В 2011 году господин Казарцев по просьбе Фогеля инициировал включение в план приватизации муниципального имущества второй части здания детсада и земельного участка, на котором оно расположено. Впоследствии его новый владелец организовал проведение оценки этого имущества, в результате которой стоимость здания оказалась на 9,7 млн рублей ниже реальной. Это позволило купить «остатки» здания и участок по заведомо заниженной цене.

В свое время гсоподин Фогель работал в администрации города начальником управления архитектуры, градостроительства, землепользования. А в 2009 году Александр Фогель стал руководителем Союза предпринимателей города Ухты. Ну кто мог отказать такому влиятельному человеку? Это касается и тогдашнего градоначальника Олега Казарцева.

Дальше — больше

В 2014 году новый хозяин участка обратился в мэрию с просьбой продлить срок строительства. Причем он намеревался возводить уже не детсад, а столовую с фитнес-клубом (развлекательный досуговый центр). И разрешение было получено.

После этого жильцы окрестных домов обратились в прокуратуру. Первый ответ, полученный в середине сентября 2015 года, их разочаровал: нарушений в действиях господина Фогеля не обнаружено.

Но 19 сентября была арестована вся верхушка руководства республики, и, как писала тогда «Трибуна», «на всех уровнях власти повеяло свежим ветром. И у правоохранителей, возможно, появился «новый взгляд» на старые факты».

Жильцы дома получили новое письмо из прокуратуры, в котором сообщалось: «Администрация города провела собственную проверку жалобы собственников жилья дома № 40 по улице Ленина «с выходом на место проведения строительных работ, где произведен осмотр и замеры строительной площадки». В документах проверки указывается, что в действиях господина Фогеля усматривается состав административного нарушения («Самовольное занятие земельного участка»).

Деньги делают все?

В 2012 году Олег Казарцев предоставил в собственность двум организациям земельные участки по проспекту Зерюнова и на улице Сенюкова — опять же «для завершения строительства объектов». При этом ему было известно, что участки в собственность могли передаваться только при условии окончания строительства этих объектов. В результате муниципалитету был нанесен ущерб в 50 миллионов рублей.

«Засветился» и герой наших публикаций Александр Фогель. В 2013 году отделение Пенсионного фонда республики провело аукцион на право заключения контракта по купле-продаже здания для собственных нужд в Ухте. За взятку этот аукцион выиграла коммерческая организация. Московские чиновники, проводившие аукцион, потребовали «за победу» 18 миллионов рублей. А взяткодателем выступил предприниматель Александр Фогель. При передаче части денег посредником в московском

аэропорту сотрудники ФСБ фигурантов дела задержали.

Анатолий ПОЛЬКИН.

P.S. Олег Казарцев вину признал в полном объеме, уголовное дело будет рассматриваться в особом порядке, поскольку прокуратура признала заключенное им досудебное соглашение о сотрудничестве исполненным. В связи с этим дело Александра Фогеля будет рассматриваться отдельно.