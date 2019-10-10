Ухтинский общественник требует проверить в суде законность «мусорного» договора

Вчера Арбитражный суд РК приступил к рассмотрению иска члена общественной организации Комитет управдомов Ухты Владимира Иванова к антимонопольному ведомству региона, в котором он просит признать незаконным решение УФАС об отказе в возбуждении дела по нарушениям антимонопольного законодательства.

За не слишком понятной для простого читателя формулировкой скрывается вопрос о том, законен ли заключенный между этими двумя учреждениями агентский договор, по которому КЭСК собирает с потребителей услуг, которые оказывает ООО «Ухтажилфонд», денежные средства. Как считает общественник, данный договор содержит признаки коррупционной составляющей, поскольку при его заключении допущены

некоторые «вольности».

В частности, деньги, собираемые агентом, должны поступать на специальный счет, а не расчетный, которым пользуется КЭСК. Дело в том, что на этот счет поступают все финансовые потоки за услуги, которые оказывает как сама энергокомпания (за электричество, тепло, обслуживание и установку приборов т. д.), так и ООО «Ухтажилфонд» (обращение с ТКО). Поэтому отследить, как расходуются именно те деньги, что собираются только по агентскому договору, практически невозможно. А это, как считает истец, создает условия для злоупотреблений.

Кроме того, в иске указывается, что по существующему законодательству, прежде чем приступать к сбору средств по заключенному договору, КЭСК была обязано встать на учет в Росфинмониторинг (федеральный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), что сделано не было. Но сотрудники УФАС на данные факты не обратили внимания и отказались возбудить дело по признакам нарушений антимонопольного законодательства.

Третьи лица (АО «КЭСК» и ООО «Ухтажилфонд») свои возражения на иск в суд не представили и не прислали своих представителей. Суд назначил следующее заседание на 12 ноября.

Анатолий ПОЛЬКИН.