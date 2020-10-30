«Трибуна» уже не раз рассказывала о больных людях, которые, по сути, лишились медицинской помощи. Из-за того, что система здравоохранения Коми не справляется с пандемией, многие лечебные учреждения прекратили плановый прием пациентов, все силы медиков брошены «на борьбу с ковидом». История, которую поведала нам пожилая сыктывкарка Нина Ивановна, в последнее время, к сожалению, становится довольно типичной…

– У меня почти два месяца держится температура. Сначала пила противовирусные, полоскала горло. Кашля и насморка не было, вкус и запах ощущала. Лекарства не помогли, и я обратилась в поликлинику № 3.

Когда я пришла к участковому терапевту, она спросила: «Кто вас вообще впустил в поликлинику с температурой?». Оказывается, всех, у кого температура, признаки ОРЗ и ОРВИ, отправляют в «ковидный закуток». Так сами больные называют

114-й и 118-й кабинеты на первом этаже, где принимают такие же терапевты (видимо, по графику).

Если сама поликлиника практически пустая, то в «ковидном закутке» толпятся больные – с температурой, кашлем, насморком. Сидячих мест там мало. Больные стоят на лестнице или садятся прямо на ступеньки, на подоконник. О какой социальной дистанции тут можно говорить? Больные, чтобы попасть в 114-й кабинет на прием к врачу, ждут по 4-5 часов.

Итак, участковый терапевт отправила меня в 114-й кабинет. Хотя у меня не было признаков ОРЗ и ОРВИ, рентген не выявил патологических изменений в легких. Но, помимо температуры, у меня были головная боль, ломота в костях, повышенный пульс. Тем не менее, к узким специалистам меня не направили, а только взяли мазок на ковид.

В 114-й кабинет я приходила несколько раз, чтобы узнать – болею ли я коронавирусом. Но ответ (результат анализа) найти не смогли. Поэтому каждый раз говорили: надо прийти завтра, послезавтра, через два дня… А без этой справки нельзя попасть к узким специалистам и пройти обследование.

20 дней я ходила в третью поликлинику, не получая никакого лечения. Наконец нашли мой отрицательный ответ – коронавируса у меня нет. Но лучше я себя не чувствую, наоборот, совсем ослабла.

А самое обидное, что врач, который закрывала мне больничный лист, сказала, чтобы я обратилась со своими жалобами к грамотному специалисту в платную поликлинику. Но разве в третьей поликлинике работают неграмотные?

После этого я обратилась к заведующей терапевтическим отделением. Получила ответ: раз у меня температура, надо вызвать врача на дом. Но что это мне даст? Боюсь, история повторится: пять часов в очереди в 114-й кабинет, мазок на ковид и – «приходите завтра»…

– У меня сложилось впечатление, что для врачей других болезней, кроме ковида, теперь не существует. И в поликлиниках перестали оказывать необходимую помощь, – подытожила Нина Ивановна.